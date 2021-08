L’urgence des Escoumins fermée la nuit jusqu’à mardi

Le manque de personnel infirmier sur la Côte-Nord continue de provoquer des diminutions de services. C'est au tour de l’urgence du Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins d'en subir les conséquences.

L'urgence sera fermée entre 20h et 8h, jusqu’à mardi matin. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord en a fait l’annonce dimanche par voie de communiqué.

Selon l’organisme, la fermeture est causée par le manque de personnel infirmier. À noter qu’un médecin et une infirmière seront sur place à l'hôpital des Escoumins durant les heures de fermeture, pour traiter des urgences vitales.

Entre les heures de fermeture, les services de l’urgence des Escoumins seront offerts.

Fin juillet, l’urgence avait aussi été fermée pour deux nuits.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord avait annoncé en juin craindre des ruptures de services à cause de la rareté de main-d'œuvre et de la difficulté à trouver des remplaçants durant les vacances estivales.

Ce faisant, plusieurs établissements de santé doivent se résigner à diminuer leur offre de services, que ce soit à Port-Cartier, sur la Basse-Côte-Nord ou dans la Minganie.