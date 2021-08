Thetford Mines aura une épicerie économique

Une épicerie économique et indépendante ouvrira ses portes à Thetford Mines. Celle qui porte le nom « Écono Club » a de quoi surprendre puisque le jeune Charles-William Delisle, 15 ans, et son père, Jean-François Delisle, sont derrière le projet.

Dans un contexte où le panier d'épicerie coûte de plus en plus cher, ce duo père-fils veut permettre à la communauté de dépenser moins pour se nourrir. Ils espèrent rejoindre une clientèle diversifiée. On a fait un peu le tour des magasins économiques qu’on a vu dans la région. (...) On s’est dit qu’à Thetford Mines, il y avait un besoin d’épicerie économique , a lancé le jeune entrepreneur, Charles-William Delisle.

Ce dernier devra donc conjuguer études et entreprenariat cet automne, puisqu'il retrouvera les bancs d'école la semaine et travaillera au commerce certains soirs et week-ends. Rien n’empêche qu’il a sauté à pieds joints dans le projet lorsque son père est arrivé avec l’idée.

C’est le fun, ça nous permet de nous rapprocher. Cela m’intéresse l'entreprenariat donc cela va me permettre d’avoir une belle expérience Une citation de :Charles-William Delisle, copropriétaire Écono Club

Ce commerce familial ouvrira ses portes au centre-ville de Thetford Mines d'ici la fin du mois d'août.