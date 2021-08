Soulager les effets secondaires de la COVID-19 avec le jeûne

Plus de quatre mois après avoir contracté la COVID-19, Patrice Richard et Chantale Belisle traînaient toujours des symptômes de la maladie et ne fonctionnaient plus au quotidien. Patrice avait perdu les sens de l’odorat et du goût tandis que Chantale souffrait d’une labyrinthite.

À leur grande surprise, un séjour à la clinique de jeûne Nancy-Tardif de Chicoutimi les a remis sur pieds.

Ç’a vraiment tout changé. Quand on est sorti de là, on s’est mis à retravailler, à remarcher, puis l’énergie était vraiment à un pic qu’on n’avait pas vu depuis des mois Une citation de :Patrice Richard

J’avais de la difficulté à me concentrer, à régler des problèmes simples, raconte Chantale Belisle. Puis c’est comme si quelqu’un avait enlevé une grosse couverture. Je voyais enfin le soleil. C’était spectaculaire !

Nancy Tardif est infirmière-clinicienne spécialisée en hygiène de vie. Elle a accompagné et supervisé le jeûne de plus de 500 personnes dans la dernière décennie.

Avec la pandémie, elle a décidé de recevoir des patients avec des symptômes de COVID-19 qui perdurent.

Le jeûne permet de libérer de l’énergie. En jeûnant, le corps n’accapare pas de l’énergie à la digestion et elle s’en va automatiquement pour aller nettoyer et désintoxiquer , explique Mme Tardif.

Même s’il est prouvé que le jeûne peut avoir des impacts positifs sur les symptômes de certaines maladies, la Covid-19 est encore trop récente pour qu’on puisse recenser des études concluantes, précise le docteur Maxime Allisse, chercheur à l'Université du Québec à Chicoutimi.

« C’est sûr que le jeûne ne va pas enlever un cancer, mais va aider à supporter le traitement lié au cancer. Ça va diminuer en fait les effets secondaires. Si le lien est à faire avec certains symptômes liés à la COVID-19, liés à la fatigue. Si ç’a eu un impact sur la fatigue dans certaines maladies, est-ce que ça pourrait avoir un impact dans d’autres ? Mais, ça encore une fois, ce n’est pas prouvé scientifiquement. »

Il rappelle l’importance de consulter son médecin de famille pour vérifier les contradictions qui pourraient être liées au jeûne en fonction de son propre profil de santé.

