Les règles incohérentes entre les foyers de soins frustrent des Manitobains

Pour Marlene Perrin, rien n’a changé lorsqu’elle a rendu visite à ses parents au foyer de soins de longue durée Bayside à Killarney dans le sud-ouest du Manitoba.

Elle a mis mardi son masque et la visière de protection bien qu’elle sache que Bob et Peggy Hysop, qui souffrent tous deux de démence, ne la reconnaîtront pas.

Quelques heures plus tôt pourtant, la province annonçait le relâchement de la plupart des restrictions sanitaires, dont le retrait port du masque obligatoire dans les lieux publics, et les limitations de rassemblement.

Dans les foyers de soins pourtant les anciennes règles restent en vigueur.

Cette décision semble incompréhensible pour certaines familles comme celle de Marlene Perrin, au vu de l’avancée de la vaccination de la population. Si seulement un petit plus de 72 % de la population ont reçu au moins une dose, ce chiffre grimpe à plus de 96 % pour les plus de 70 ans.

Je suis certaine que ça leur donne un certain niveau de protection. Mais dans leur vie quotidienne, rien n’a changé. C’était extrêmement frustrant pour eux comme pour moi , explique Marlene Perrin.

Laura Tamblyn Watts est la présidente du groupe de défense des aînés CanAge. Selon elle, ce manque de cohérence est quelque peu ironique.

C’est dur de comprendre comment les restrictions peuvent être levées pour la population générale alors que le taux de vaccination reste bas, alors que ça n’est pas le cas dans les foyers de soins où le taux de vaccination est très élevé , souligne-t-elle.

Des visites qui nécessitent de s'organiser

Marlene Perrin regrette que les visites pour ses parents soient si difficiles à organiser. D’une part, elle vit à une heure et demie de route du foyer de soin Killarney. À cela s'ajoutent des visites de deux heures, le matin seulement, puis quelques-unes en après-midi.

Une chance pour elle, en tant que personne responsable désignée, Marlene Perrin peut aussi se présenter entre ces deux fenêtres.

Pour les autres visiteurs en revanche, les nièces, les neveux ou les petits enfants, les visites se limitent à celle prise sur rendez-vous dans les horaires autorisés.

Marlene Perrin espere que sa famille pourrait encore passer du temps avec son père Bob Hysop. Photo : Marlene Perrin

Marlene Perrin regrette ces règles qui selon elle empêchent ses parents de voir l’ensemble de leur famille.

Je sais qu’une grande partie de cela est due au fait qu’ils n’ont pas assez de personnel. Ils doivent avoir quelqu’un à l’entrée pour contrôler les gens et faire respecter les protocoles puis ils doivent avoir quelqu’un pour prendre les rendez-vous des visites. Je comprends tout ça. Mais en bout de ligne, ça crée une vie de solitude pour les aînés , affirme Marlene Perrin.

Au centre ActionMarguerite à Saint-Boniface, les mesures anti-COVID-19 restent également en vigueur comme le précise une lettre de la direction.

Nous savons que le port du masque et des lunettes protectrices est un des moyens les plus efficaces de prévenir la transmission de la COVID-19 et que ces mesures seront exigées dans les foyers de longues durées et les logements avec services de soutien soins personnels pour un avenir prévisible. Actionmarguerite continuera d’offrir aux familles et aux visiteurs des masques médicaux et une protection oculaire tant et aussi longtemps qu’ils seront exigés , est-il précisé.

De même, une preuve de vaccination est toujours exigée pour les visites.

Des règles mais pas toujours les mêmes

Les règles varient toutefois en fonction des centres de soins de longue durée.

Janice Beveridge vit à Winnipeg et affirme avoir été heureuse de pouvoir rendre facilement visite à sa mère au centre Misericordia Place. Pourtant, elle dit avoir discuté avec une amie qui a eu beaucoup de mal à être autorisée à emmener sa mère pour une promenade en ville.

Il faut trouver un équilibre. Certains des centres font leurs propres règles , explique Janice Beveridge.

Un porte-parole de Soins Communs précise que l’autorité de santé fournit un guide pour les visites qui laisse de la place pour une flexibilité opérationnelle en fonction de l’espace et d’autres considérations par centre de soins .

Il précise que pour certains foyers de soins dans lesquels il y a des risques d’éclosions sévères certaines restrictions vont rester en place .

Pourtant pour Tamblyn Watts de CanAge, ces variations entre les règles sont confondantes pour les familles. Elle estime que le gouvernement devrait clarifier les règles pour les foyers de soins.

On a vu que le gouvernement prend ses responsabilités en enquêtant dans des cas comme celui du foyer Maples, et on a vu un vrai engagement pour améliorer ces centres. En même temps, on voit un manque de soutien et d’accompagnement sur ce qu’il est possible de faire et quand. Ça entraîne des réponses incohérentes , explique Tamblyn Watts.

Marlene Perrin s’inquiète du temps qui lui reste pour voir ses parents alors que ces derniers avancent en âge. Elle espère que les règles leur permettront de voir toute leur famille avant qu’il ne soit trop tard.