Les poules bientôt les bienvenues à Ahuntsic-Cartierville

Afin d’offrir un cadre légal et de répondre à une demande croissante pour la garde de poules pondeuses , l’arrondissement du nord de l’île veut autoriser jusqu'à 50 poulaillers sur son territoire dans le cadre d’un projet pilote encadré qui s’étendrait jusqu’en décembre 2022.

Des mesures assureront que les propriétaires prennent soin des poules convenablement et que la cohabitation avec le voisinage soit harmonieuse , indique l’arrondissement dans sa demande de modification réglementaire.

L'initiative prévoit autoriser un seul poulailler quatre saisons par terrain, contenant de deux à cinq poules. Il devra être installé dans une cour arrière clôturée. Les dimensions de l'abri sont précisées, de même que sa localisation (à au moins trois mètres de toute fenêtre ou porte de résidence).

Il devra être maintenu propre, ne pas occasionner d’odeurs au voisinage, et les déjections devront être mises aux ordures dans un contenant hermétique. L’élevage de poussins et de coqs est interdit, de même que l’abattage des poules.

On reprend les même modalités que le projet pilote réalisé ces dernières années dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie parce que ça a donné des résultats positifs , confie Émilie Thuiller, mairesse de l'arrondissement. Cela permettra de régulariser certains poulaillers clandestins et d'attirer de nouveaux adeptes.

Sauf exception, les poules sont interdites à Montréal depuis 1966. Avant de lancer un projet pilote en 2019, l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie avait permis en 2011 l’installation d’un poulailler à la Maisonnette des parents, un organisme qui vient en aide aux familles dans le besoin. Depuis, d’autres arrondissements montréalais ont tenté l’expérience, dont Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Les abandons de poules et de coqs en hausse

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal déplore pour sa part ne pas avoir été consultée, alors que les poules délaissées risquent à terme d’aboutir chez elle.

Il ne semble y avoir aucune stratégie concertée de la Ville et on observe de graves lacunes quant à la planification du côté des arrondissements , affirment deux de ses directrices dans une lettre d’opinion publiée dans La Presse.

L'organisme réclame un moratoire sur de tels projets, le temps d’entamer une réflexion approfondie avec toutes les parties concernées .

Derrière l’image bucolique que l’on se fait d’aller chercher chaque jour des œufs frais dans son poulailler se cache une réalité moins enchanteresse. Une citation de :Élise Desaulniers et Sophie Gaillard, de la SPCA de Montréal

Ces dernières évoquent des animaux fragiles qui requièrent des soins spécialisés et coûteux , comme de la nourriture appropriée et des abris adaptés à l’hiver.

L'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville assure que la SPCASociété pour la prévention de la cruauté envers les animaux a été avisée du projet pilote. Ses craintes, on les partage. C'est pour cela qu'on avance lentement, à l'échelle de l'arrondissement, sous forme de projet pilote, et que le nombre de poulaillers est limité et encadré par des règles précises , répond la mairesse Thuillier.

La SPCASociété pour la prévention de la cruauté envers les animaux -Montréal souligne par ailleurs que la productivité des poules pondeuses diminue dès l’âge de 18 mois, alors qu’elles peuvent vivre une quinzaine d’années. Même si les projets de poules urbaines sont à leurs balbutiements, la SPCASociété pour la prévention de la cruauté envers les animaux reçoit près d’une trentaine de poules et de coqs chaque année et ce nombre est en augmentation. .

L'organisme évoque un rapport rédigé en 2019 grâce à une vingtaine de répondants participant à un projet pilote similaire dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (RPP).

Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine à l’origine du rapport, aussi responsable de l'encadrement des participants de l'arrondissement, recommande notamment :

l’enregistrement des poulaillers;

la création d’un service ou d’un organisme de supervision;

la permission de laisser les poules en liberté dans la cour;

l'instauration d'un système de déclaration obligatoire des maladies graves chez les poules;

l’établissement de procédures claires en cas de non-respect des règles sanitaires, de même que pour la gestion des animaux en fuite, abandonnés ou à abattre.

Le Laboratoire note par ailleurs que la plupart des éleveurs urbains interrogés (90 %) comptent se départir de leurs poules ou les remplacer lorsqu’elles ne seront plus productives.

Toutefois, le faible nombre de plaintes montre que les résidents cohabitent assez bien avec les nouveaux élevages installés dans le quartier, particulièrement lorsqu’ils sont enregistrés et conformes au règlement .

Plusieurs villes du Québec, de même que Toronto et Vancouver, permettent déjà à leurs citoyens d'élever, sous certaines conditions, des poules dans leur jardin ou leur cour.