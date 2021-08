Vingt nouveaux cas de COVID-19 en deux jours au N.-B.

La zone 1 compte 16 de ces nouveaux cas, dont six chez de jeunes adultes dans la vingtaine et deux chez des jeunes de moins de 19 ans. Les autres cas sont des personnes entre 30 et 59 ans et une personne de plus de 80 ans. Huit de ces cas sont des contacts rapprochés, sept font l'objet d'une enquête et un cas est lié à un voyage.

Deux cas sont signalés dans la zone 6, qui comprend la région de Bathurst et la Péninsule acadienne. Une des personnes atteintes a moins de 19 ans et l'autre est dans la trentaine. Un des cas est un contact rapproché, tandis que l’autre fait l’objet d’une enquête.

Les autres cas sont répertoriés dans la zone 7 (Miramichi). Il s'agit de personnes dans la vingtaine. Un des cas est un contact rapproché, tandis que l’autre fait l’objet d’une enquête.

Le Nouveau-Brunswick a signalé samedi quatre nouveaux sites d'exposition possible, dans la zone 1.

Monk 10 Taproom and Fine Eatery à Moncton : 29 juillet entre 15 h et minuit, 30 julllet entre 16 h et minuit, 31 juillet entre 10 h et 18 h 30, 2 août entre 10 h et 18 h et 4 août entre 15 h et 21 h 30

Osaka Hibachi à Moncton : 1 août entre 19 h et 20 h

Restaurant Sandbar à Pointe-du-Chêne (Shediac) : 3 août entre 20 h et 22 h 30

Tire Shack à Moncton : 2 août entre 21 h 30 et 23 h

Selon le porte-parole du ministère de la Santé, Bruce Mcfarlane, il est fortement recommandé à quiconque se trouvait dans un lieu visé par un avis d’exposition de passer un test de dépistage, quoique cela ne soit pas obligatoire. Le porte-parole a aussi indiqué qu'on ne parle pas de contamination communautaire.

Le Nouveau-Brunswick compte actuellement 75 cas actifs, dont 56 se trouvent dans la zone 1. Personne n’est hospitalisé en ce moment. Une mise à jour complète sera disponible lundi.