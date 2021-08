L'ancien premier ministre ontarien, Bill Davis, s'est éteint à l'âge de 92 ans

L'ancien premier ministre de l'Ontario, Bill Davis, s’est éteint de cause naturelle à 92 ans. Il a dirigé la province durant 14 ans, de 1971 à 1985.

C'est avec une immense tristesse et une profonde gratitude pour sa vie remarquable en tant que mari, père, frère, grand-père de douze enfants et arrière-grand-père de trois enfants, que nous annonçons le décès, dans sa ville natale bien-aimée de Brampton, le matin du 8 août 2021, de l'honorable William G Davis, 18e premier ministre de l'Ontario , a fait savoir sa famille par voie de communiqué, ajoutant qu’il est décédé de causes naturelles chez lui à Brampton, entouré des membres de sa famille .

Des funérailles privées seront tenues. Elles seront suivies par une célébration publique de l’ancien homme politique.

Carrière politique brillante

Durant près de trois décennies, Bill Davis a connu une brillante carrière politique.

De député progressiste-conservateur à ministre de l'Éducation, il est devenu premier ministre en 1971. Il le demeure jusqu'en 1985, après 4 mandats consécutifs, dont deux minoritaires.

Pendant ce temps, il améliore les services en santé, en éducation et s'attaque à la pollution. Il annule la construction d'une autoroute au centre-ville de Toronto et accorde le financement public aux écoles catholiques.

Il autorise la construction d'une école secondaire francophone à Penetanguishene après d'intenses revendications.

Présence politique nationale

Sur le plan national, Bill Davis s'est opposé fermement à la souveraineté du Québec et n'a pas hésité à le faire savoir. Lors du rapatriement de la Constitution, il exerce son influence, aux côtés de Pierre Elliott Trudeau. Il raconte plusieurs années plus tard à quel point c'était important pour l'Ontario.

Jean Chrétien, Bill Davis et Pierre Elliott Trudeau, le 5 novembre 1981 Photo : Presse canadienne/STF

Bill Davis est reconnu pour son calme et son flair politique. Respecté de tous, il survit sans difficulté aux controverses.

Son adversaire libéral, David Peterson, le compare d'ailleurs à du téflon, puisque rien ne lui colle à la peau , dit-il.

Bill Davis prend tout le monde par surprise en annonçant sa démission, le 8 octobre 1984.

Il travaille ensuite comme avocat et fait des apparitions publiques à l'occasion. Il a notamment appuyé la veuve de Jim Flaherty et actuelle ministre de la Santé, Christine Elliott, dans la course au leadership du Parti progressiste-conservateur.

Il était également présent à la cérémonie d'assermentation du maire de Toronto, John Tory, qui fut un temps son secrétaire principal.

Avec les informations de Julie-Anne Lamoureux