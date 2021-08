Le feu de forêt à Tadoussac est considéré comme contenu à 1,5 hectare

14 pompiers forestiers qui sont à pied-œuvre dimanche pour consolider la bordure du brasier et pour maîtriser l'incendie.

Les pompiers ont travaillé sur le terrain jusqu'en fin de soirée, samedi, et ont repris leur travail dès le lever du soleil le lendemain. À la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , on ne travaille pas la nuit car ce n'est pas sécuritaire de le faire avec notre personnel , soutient l'agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , Mélanie Morin. Elle ajoute qu'il n'y avait pas de risques à laisser l'incendie pour quelques heures en raison du taux élevé d'humidité.

Elle indique toutefois que la progression du feu est arrêtée de façon temporaire.

S'il y avait un changement de vent, de météo, de conditions, l'incendie pourrait progresser. C'est pourquoi il est important d'avoir notre personnel là, au sol. Une citation de :Mélanie Morin, agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEU Société de protection des forêts contre le feu

Ils [les pompiers] vont travailler à bien consolider tout le périmètre de l'incendie, éteindre les points chauds et s'assurer qu'une fois qu'on a établi la maîtrise, la progression sera arrêtée de façon plus définitive , rapporte Mélanie Morin.

Demande à la population d'éviter le secteur

La SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu demande à la population d'éviter le secteur où se trouve l'incendie et de ne pas fréquenter les sentiers pédestres avoisinant le brasier. On demande aux gens de bien respecter les rubans et les barrières; c'est pour leur sécurité et celle de notre personnel , souligne Mme Morin.

La SOPFEU demande à la population d'éviter le secteur de fréquenter les sentiers de randonnée pédestre à proximité. Photo : Gracieuseté Lauren Saucier

Bien que l'incendie soit calme en ce moment, c'est toujours un incendie actif. Une citation de :Mélanie Morin, agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEU Société de protection des forêts contre le feu

Il est impossible pour la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu de savoir quand le feu sera complètement maîtrisé, puis éteint.

Deux avions-citernes ont prêté main-forte aux pompiers au sol pendant deux heures samedi. Bien qu'ils ne sont plus jugés nécessaires pour l'instant, Mélanie Morin assure que si les conditions météo venaient à changer, les avions-citernes seront utiliser à nouveau.

De son côté, la traverse Tadoussac—Baie-Sainte-Catherine a été arrêtée un peu moins d'une heure samedi après-midi, mais à repris du service vers 15 h samedi.