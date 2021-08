Les Casques bleus honorés à Ottawa

La cérémonie a débuté à 10 h 45 au Monument national du maintien de la paix, sur la promenade Sussex.

L’événement marque le 65e anniversaire de la première Force d’urgence des Nations Unies au Moyen-Orient et le service de la participation de la police aux missions à l’étranger.

Les hélicoptères ont effectué un survol à basse altitude du Monument.

L’ ARCAviation royale canadienne explique que les hélicoptères Griffon participent au transport tactique des troupes et du matériel.

Elles sont aussi utilisées pour la recherche et le sauvetage, la surveillance et la reconnaissance, l’instruction, et les opérations d’évacuation des blessés.

Le chef de police d’Ottawa, Peter Sloly, est sur place, de même que plusieurs représentants du gouvernement, de l’ ARCAviation royale canadienne et de la GRCGendarmerie royale du Canada .

La Journée nationale des Gardiens de la paix (Casques bleus) a lieu le lundi 9 août. La Ville d'Ottawa tiendra aussi des commémorations pour l'occasion.

Elle explique que cette date a été choisie afin de rendre hommage aux neuf gardiens de la paix des Forces canadiennes qui ont perdu la vie le 9 août 1974. Leur avion a été abattu par un missile sol-air.