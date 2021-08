COVID-19 : l’Ontario rapporte 423 nouveaux cas, une hausse pour un 4e jour de suite

Santé publique Ontario rapporte 423 nouveaux cas de COVID-19 dimanche, son plus lourd bilan quotidien depuis le 14 juin, et un bilan en constante augmentation depuis 4 jours.

Localement, c’est toujours le bureau de santé publique de Toronto qui rapporte le plus de cas, soit plus de 100 pour la première fois en plus d’un mois.

La province fait également état de 232 nouvelles guérisons de plus et de 6 décès supplémentaires, portant le bilan à 9407 décès liés au coronavirus depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas actifs augmente à nouveau. Il s'élève désormais à 2242, c'est 575 cas actifs de plus que dimanche dernier.

Moins de 15 000 tests ont été réalisés au cours des dernières 24 h.

On compte par ailleurs quatre patients atteints de la COVID-19 nouvellement admis en soins intensifs, pour un total de 115, dont 87 sont sous respirateur.

La campagne de vaccination, elle, continue de ralentir. Seulement 46 970 doses ont été administrées samedi. La dernière fois qu’aussi peu de vaccins ont été dispensés en une journée remonte au 12 mars dernier.

Au total, 19 872 210 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été injectées en Ontario. Près de 73 % des adultes ontariens ont reçu les deux doses nécessaires à l'immunisation.