De Montréal à Gaspé en vélo pour lutter contre la violence conjugale

Partie le 26 juillet dernier, Marie-Sophie L'Heureux est arrivée à destination samedi, en fin de journée.

Je suis tellement heureuse! Je m'excuse, ça va avec mon nom de famille, mais...je suis tellement heureuse en ce moment! , s'est exclamée la cycliste à son arrivée.

Marie-Sophie L'Heureux a de quoi se réjouir: elle a fini son périple de 13 jours au Parc national Forillon en ne profitant que de deux jours de repos au cours du trajet.

La cycliste amateure et instigatrice de la campagne Grand Départ a pédalé 1200 km pour faire avancer une cause qu'elle a tatouée sur le cœur.

Ça vient me chercher, la violence conjugale familiale. Ça touche beaucoup plus de gens qu'on le pense. Ça m'a touché moi-même. J'en suis bien remise, mais j'avais besoin de faire un grand rituel pour moi-même. Je me suis dit : tant qu'à faire un rituel pour moi-même, je vais aussi redonner à ceux et celles qui m'ont donné.

Lever des fonds

Sa croisade sur deux roues lui a jusqu'ici permis d'amasser environ 54 000 $ par le biais d'une campagne de sociofinancement. De ce montant, 15 000 $ serviront à documenter son périple Montréal-Gaspé.

Le reste du montant sera versée à l'organisme SOS violence conjugale, venant en aide aux victimes.

Pour moi, ça allait de soi. Il fallait que je puisse aider. Le film en question, c'est vraiment pour sensibiliser à la résilience et à la situation d'après violence conjugale. On parle souvent de dénonciation, mais on parle de très peu de ce qui se passe après, quand on s'en sort, quand ça va mieux et quand ça va bien.

La cycliste et instigatrice de la campagne Grand Départ, Marie-Sophie L'Heureux. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

S'en sortir et vivre

Depuis le début de l'année 2021, 14 féminicides ont eu lieu au Québec. Il y a aussi toutes ces femmes victimes de violence conjugale qui s'en sortent et Marie-Sophie L'Heureux est heureuse d'en faire partie.

Si elle n'a pas la prétention de vouloir inspirer les gens, la sportive souhaite toutefois transmettre un message d'espoir à ceux et celles qui vivent encore dans la violence.

J'ai touché le fond du baril et j'ai vraiment pensé que je ne m'en sortirais jamais. Je m'en suis sortie et je ne fais pas que survivre; je vis.

C'est possible de vivre après. Une citation de :Marie-Sophie L'Heureux, instigatrice de la campagne Grand Départ

D'après un reportage de Roxanne Langlois