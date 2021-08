Un encadreur de Rimouski passe son commerce au suivant

Âgé de 78 ans, Guertin Bélanger est le propriétaire d'un des plus vieux commerces d’encadrement au Bas-Saint-Laurent. Il a finalement trouvé un successeur pour son atelier situé à Rimouski qu'il a ouvert il y a 46 ans.

C'est un soulagement pour le Rimouskois de pouvoir prendre sa retraite puisque la relève est difficile à trouver. L'artisan explique que son successeur est un client qu'il a rencontré directement dans sa boutique.

C'est au mois de mars, l'an passé, que Nicolas Orreindy, est venu me voir pour encadrer quelque chose et puis il s'est surpris lui-même à regarder autour puis à [le] vouloir , raconte Guertin Bélanger. Il était vraiment intéressé par un travail comme ça et il m'en a parlé. Je lui ai dit que oui, je suis à vendre , ajoute-t-il.

Il était tellement mordu que ça s'est fait tout seul. Une citation de :Guertin Bélanger, ex-propriétaire d'Encadrement Guertin

C'est un changement de carrière pour Nicolas Orreindy, âgé de 43 ans, qui aspire à apprendre un métier manuel.

Nicolas Orreindy est le nouveau propriétaire d'Encadrement Guertin. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Intérieurement, je pense que j'avais réellement envie que quelqu'un me montre un métier , confie M. Orreindy. Je suis un peu dans cette dynamique-là; j'ai toujours aimé regarder les gens travailler et apprendre d'eux , témoigne le nouveau propriétaire.

J'ai eu un coup de cœur pour l'ambiance, pour l'odeur et pour l'énergie de cette boutique. Une citation de :Nicolas Orreindy, nouveau propriétaire d'Encadrement Guertin

Guertin Bélanger a ouvert Encadrement Guertin il y a 46 ans. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le métier d'encadreur, en voie de disparition

Le travail d'encadreur tend à disparaître. Guertin Bélanger a seulement quelques mois devant lui pour partager les connaissances de toute une vie.

Présentement, je travaille avec lui. Ça fait une couple de mois. Possiblement [qu'il a encore besoin de] quelques mois pour lui montrer tous les rudiments et tous les petits secrets de manutention et de fabrication , soutient le septuagénaire.

Nicolas Orreindy est d'avis qu'il y a beaucoup d'encadreurs qui ferment, mais très peu qui ouvrent ou rouvrent leurs portes. C'est un métier qui se fait beaucoup de bouche à oreille entre professionnels qui, pendant des dizaines et des dizaines d'années, ont appris le métier. Puis il y a cette espèce de transmission de savoir d'encadreur à jeune dauphin , observe-t-il.

Comparativement à l'Europe, [où ] c'est un métier d'art [où] tu es un maître encadreur, ici, on n'a pas cette nomination-là, ni cette ordre-là. Une citation de :Nicolas Orreindy, nouveau propriétaire d'Encadrement Guertin

Léguer son patrimoine professionnel, c'est ce qui importe le plus à Guertin Bélanger. Cet encadreur d'expérience souhaite que Nicolas Orreindy trouve la même passion qui l'a habité durant les dernières décennies.

