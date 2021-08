Une jeune fille de 16 ans perd la vie en accident de VTT près de Port-Cartier

Les policiers du poste de Port-Cartier ont été avisés vers 17 h samedi alors que la personne qui l'accompagnait l'avait perdue de vue lors d'une promenade. Une fois sur place, les policiers ont alors ratissé le secteur pour tenter de la retracer.

Puis malheureusement, la jeune fille a été localisée sous le VTTvéhicule tout-terrain suite à une sortie de route , raconte le sergent aux services des communications de la Sureté du Québec (SQ), Louis Philippe Bibeau.

Le sergent ajoute que des manœuvres ont été entreprises pour tenter de sauver la jeune fille. Son décès a été constaté au centre de services hospitaliers.

Une enquête est en cours pour établir les causes et les circonstances entourant la collision mortelle. La SQSûreté du Québec indique que la victime portait son casque au moment de l'incident et circulait sur un chemin de gravier.

Avec les informations d'Alexandre Courtemanche