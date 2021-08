Des allergies saisonnières plus sévères et plus longues

Les températures de plus en plus chaudes entraînent une production de pollen plus tôt dans la saison, mais surtout beaucoup plus tard durant l'automne.

De plus, un climat plus chaud est davantage chargé en dioxyde de carbone, ce qui risque de rendre les plants d'herbe à poux plus productifs et donc plus gros, explique Claude Lavoie, professeur à l'École supérieure de l'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval.

C'est clair que dans le climat de l'avenir, les rhinites allergiques créées par le pollen de l'herbe à poux vont être fort probablement plus intenses en durée, et également la quantité de pollen va être plus forte pendant le cœur de la saison de la production de pollen. Cela va faire en sorte que les gens seront probablement plus touchés , ajoute-t-il.

D'ailleurs, les experts soulignent déjà qu’au Canada la pollinisation est plus importante depuis une dizaine d'années.

Cette observation vaudrait particulièrement pour Montréal, cette année. C'est presque deux à quatre fois plus. Ce printemps pour le bouleau, pour les gazons maintenant. Et on commence l'herbe à poux , indique le Dr Moshe Ben-Shoshan, spécialiste en allergie et immunologie pédiatrique à l'Hôpital pour enfants de Montréal.

Une saison des allergies plus longue

Deux fois plus de cas d'allergies d'ici 10 ans

Tout ce pollen supplémentaire qui voyage dans l’air devrait donc avoir des conséquences importantes puisqu’on estime que les cas d’allergies devraient doubler d'ici 10 ans. Actuellement, de 10 % à 20 % de la population est touchée par les allergies saisonnières.

Pour essayer de contrer un tant soit peu le phénomène, on retrouve maintenant des applications qui nous permettent de connaître les taux de pollen en temps réel.

Des chercheurs ont aussi développé un modèle pour prédire des mois à l'avance le niveau de pollen qu’il y aura dans l’air. On pourra peut-être faire la prédiction et les gens pourront décider avant la saison s’ils doivent visiter le médecin, s’ils doivent décider d’un traitement plus agressif , précise le Dr Ben-Shoshan.

D’ici là, les personnes allergiques peuvent suivre quelques conseils pour éviter les désagréments causés par le pollen, note-t-il, notamment en fermant la fenêtre pendant la nuit, en prenant la deuxième génération d'antihistaminiques et en utilisant des vaporisateurs nasaux stéroïdiens pour diminuer l'inflammation.

D'après un reportage de Marie-Josée Paquette-Comeau