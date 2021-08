Le dernier blitz de travaux sur le pont Pierre-Laporte commence ce soir

Cette deuxième phase de chantier doit conclure le remplacement de la membrane d’étanchéité qui se trouve sous l’asphalte du pont. La couche, installée en 2014, était déjà à refaire en 2018 en raison de sa dégradation rapide.

La nouvelle membrane, assure le MTQ, devrait tenir pendant une quinzaine d’années.

Les entraves à la circulation risquent d’être à nouveau importantes pendant ce second blitz de travaux, comme ce fut le cas pendant la première période de chantier, au détour des mois de juin et de juillet.

Le MTQ insiste auprès de la population sur l’importance de restreindre, dans la mesure du possible, les déplacements interrives non essentiels et de privilégier le télétravail.

Une citation de :Communiqué du ministère des Transports