Un premier tournoi de spikeball à Alma

Ce tout premier rendez-vous est le fruit du travail de trois jeunes hommes.

On a 32 équipes, plus de 500 matchs joués et plus de 185 personnes en ce moment , précise l'un des organisateurs, Mathieu Ouellet.

On s'est dit qu'il faudrait un peu développer ça dans la région et moi, j'aime ça organiser et le sport j'aime ça. Donc, je pense que c'était une bonne idée de commencer à développer ça. Et on s'est dit qu'à Alma, ça serait le fun d'en faire un , ajoute son partenaire de projet, Justin Gomalka.

Mathieu Ouellet et Justin Gomolka sont deux des trois organisateurs du tournoi. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Le sport pratiqué dans les parcs et sur les plages s'inspire du volleyball. Deux équipes de deux personnes s’affrontent autour d’un petit trampoline. La balle doit être frappée à chaque coup. Une équipe peut faire jusqu’à 3 touches avant d’envoyer la balle à ses adversaires.

J'ai déjà joué au volleyball. On retrouve un peu le même principe de trois touches et ensuite sur le filet. Donc, c'est quelque chose avec lequel on est un peu familier explique l’un des participants, Alexandre Fortin.

Tout le monde peut jouer et apprendre à jouer. C'est ça qui est amusant, on est tout le temps plusieurs amis à jouer , ajoute une autre participante.

La ville d'Alma envisage la mise en place d'un site de spikeball permanent afin qu'une ligue régionale puisse se développer.

D’après les informations de Romy Boutin St-Pierre