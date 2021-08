Un homme a marché de Percé à Gatineau pour la recherche contre le cancer

Un Trifluvien de 65 ans, Denis Dionne, est arrivé à Gatineau après avoir parcouru plus de 1200 kilomètres à pied. Parti de Percé, en Gaspésie, il a amassé des fonds pour la Société de recherche pour le cancer,

C’est comme si je ne le réalise pas , a-t-il confié avant d’effectuer les derniers kilomètres qui l’ont mené au pont Alexandra reliant Ottawa et Gatineau.

Accompagné de sa femme qui le suivait en voiture tout au long du périple, M. Dionne a marché durant 40 jours. En moyenne, ce mordu de randonnée a parcouru 35 à 37 kilomètres par jour, se levant à 4 h 30 chaque matin.

L’homme de Trois-Rivières a commencé à s’impliquer auprès de la Société de recherche sur le cancer, il y a environ cinq ans.

Je me disais "Tant qu’à faire de la randonnée, pourquoi je ne me joindrais pas à une cause pour ramasser de l’argent?" , a-t-il raconté.

Il a ainsi relevé plusieurs des défis proposés par la Société. Cette année, dans le contexte de la pandémie, l’idée lui est venue de traverser le Québec à la marche.

Je trouvais ça immense [...] Je me disais que ça ne s’était jamais fait et que c’était de grosses journées , a dit sa conjointe, Doris Thibeault, ajoutant qu’elle savait que son mari allait persévérer. Je suis très fier de lui! , s’est-elle exclamée.

Plusieurs proches de Denis Dionne et de Doris Thibeault sont décédés du cancer. Mais le randonneur insiste sur le fait que tout le monde est touché, de près ou de loin, par la maladie.

Tout le monde est concerné, avec cette maladie-là. On sait tous qu’on a des proches, des amis, de la famille qui ont eu un diagnostic. Une citation de :Denis Dionne, randonneur

M. Dionne a amassé 13 500 $ et il entend continuer de recueillir des fonds même si son parcours est terminé.

Il a avoué que certains moments de son parcours ont été plus difficiles, comme lorsqu’il est arrivé à mi-chemin de son trajet. Un marathonien, il fait 42 kilomètres et aux 30e, 32e ou 35e, il frappe un mur. Moi, j'ai frappé un mur quand il a fallu que je traverse mon 600e kilomètre , a-t-il confié.

Or, le Trifluvien dit avoir été choyé par les encouragements de cyclistes, randonneurs et automobilistes croisés sur son chemin. En entrevue , il a mentionné avoir marché, pendant quelques kilomètres, avec un homme en rémission d’un cancer, ainsi que sa famille.

Toutes ces histoires-là, ça m’a convaincu de la cause et de continuer. C’est ce qui me motivait tous les jours , a conclu M. Dionne.

Avec les informations de Catherine Morasse