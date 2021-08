Deux autobus transformés en cliniques de vaccination mobiles

Le gouvernement de l'Ontario s’associe à Metrolinx pour déployer les autobus GO-VAXX. Le premier a pris la route ce week-end. Premier arrêt : Canada's Wonderland samedi et dimanche. Les clients et les employés pourront y être vaccinés sur place.

Ce partenariat novateur avec Metrolinx permettra aux Ontariens d'accéder encore plus facilement à une première ou à une deuxième dose du vaccin COVID-19 , a déclaré Sylvia Jones, Solliciteure générale de la province, dans un communiqué de presse publié samedi.

En apportant les vaccins directement à la population, nous aidons davantage de résidents à obtenir la protection dont ils ont besoin pour eux-mêmes, leurs familles et leurs communautés.

Les autobus GO-VAXX se rendront dans les centres commerciaux, les festivals, les centres communautaires et les événements tout au long de l'été et de l'automne dans la région élargie du Golden Horseshoe, peut-on lire dans le communiqué.

Aucun rendez-vous n'est nécessaire, et toute personne âgée de 12 ans et plus peut obtenir sa première ou sa deuxième dose jusqu'à épuisement des stocks. Les cliniques mobiles sont entièrement accessibles et offriront le vaccin Pfizer, toujours selon le communiqué.

Mike Adair, responsable des cliniques mobiles, a déclaré que chaque bus est équipé pour administrer 160 doses par jour.

M. Adair a déclaré que le processus est similaire à ce qui se passe dans une clinique de vaccination de masse. Il faut compter environ une demi-heure pour l'ensemble du processus, de l'inscription à l'embarquement dans le bus, jusqu'à l'obtention du vaccin , a-t-il déclaré.

Six jours par semaine

Chaque bus sera sur la route six jours par semaine.

La province travaillera avec les unités de santé publique locales et les municipalités pour déterminer les sites spécifiques en fonction des données et des besoins locaux.

Toute personne souhaitant profiter de l'autobus GO-VAXX pour recevoir son vaccin est priée d'apporter sa carte santé. Les personnes dont la carte santé est expirée ou qui n'en ont pas doivent apporter une autre forme d'identification avec photo émise par le gouvernement, comme un permis de conduire, un passeport, une carte de statut ou un certificat de naissance.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que les avantages d’une population immunisée sont évidents. Le travail n'est pas encore terminé, et l'autobus GO-VAXX est une autre façon pour notre gouvernement de rendre plus facile et plus pratique pour un plus grand nombre d'Ontariens de recevoir leur vaccin , a déclaré Mme Elliott.

Entre-temps, le PDG de Metrolinx, Phil Verster, a déclaré que l'agence était satisfaite des autobus.

Nos chauffeurs d'autobus ont sauté sur l'occasion de faire partie de cette incroyable initiative et ils conduiront l'autobus GO-VAXX , a déclaré M. Verster.

Selon les données provinciales, 80,8 % des Ontariens âgés de 12 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. 70,8 % sont immunisés.

Avec les informations de CBC News