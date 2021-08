Des militants réclament l'équité en matière d'éducation pour les élèves noirs de l'Ontario

Plus de 100 personnes se sont rassemblées samedi à l'hôtel de ville de Toronto et à l'Assemblée législative de l'Ontario pour réclamer l'équité en matière d'éducation pour les élèves noirs de la province.

Lors de l'événement, les manifestants ont présenté 10 demandes qui, selon eux, contribueraient à démanteler le racisme anti-Noirs dans le système éducatif de l'Ontario. Selon les organisateurs, les élèves noirs sont confrontés à des obstacles à la réussite et ont moins de chances de réussir que les autres élèves.

Le message principal est que les étudiants noirs méritent de réussir , a déclaré Claudette Rutherford, une organisatrice de Parents of Black Children, un groupe de défense communautaire qui a organisé l'événement.

Ils méritent toutes les opportunités que tous les autres étudiants obtiennent dans cette province et dans ce pays.

Les manifestants se sont d'abord rassemblés à la place Nathan Phillips. Puis ils se sont rendus à Queen's Park, certains à pied, d'autres en voiture. Compte tenu des prévisions, qui annonçaient des orages, les organisateurs ont décidé d'organiser un cortège en voiture en cas de pluie. Mais comme la pluie ne s'est matérialisée que plus tard, certains manifestants ont marché jusqu'à l'assemblée législative.

Nous savons qu'il y a pas mal de disparités et d'obstacles à la réussite des élèves noirs dans toute la province, mais nous savons aussi qu'il y a une collusion entre et parmi les systèmes qui rend très difficile la réussite des familles noires et nous voulons que cela cesse , a ajouté Mme Rutherford.

À Queen's Park, les manifestants se sont rassemblés, ont brandi des pancartes et ont écouté des discours.

Kearie Daniel, une des fondatrices de Parents of Black Children, a déclaré que le groupe a organisé la Marche pour les étudiants noirs pour demander au gouvernement de l'Ontario de prendre des mesures plus audacieuses pour améliorer l'expérience scolaire des enfants noirs.

Selon Mme Daniel, les actions du gouvernement ne vont pas assez loin pour résoudre les problèmes systémiques dans le système éducatif.

Selon le site Web de Parents of Black Children, ses 10 revendications sont les suivantes :

Réformer la Loi sur l'éducation de l'Ontario afin d'identifier les étudiants noirs comme ayant droit à un curriculum afrocentrique qui les représente, d'inclure les expériences noires dans tous les aspects de l'éducation, et de promouvoir des programmes, activités ou projets équitables et égaux pour les étudiants noirs qui sont contrôlés, gérés et livrés par des personnes noires.

Enquêter sur les conseils scolaires qui participent à des abus de système à l'encontre des enfants noirs. L'abus des systèmes est défini comme la collusion des systèmes pour se protéger les uns les autres et il se produit lorsque les conseils scolaires refusent d'enquêter sur les problèmes qui affectent les enfants noirs et leurs familles.

Décoloniser les programmes scolaires, ce qui signifie que les expériences des Noirs doivent être intégrées dans les programmes scolaires, y compris dans des matières comme les mathématiques, les sciences et les études sociales.

Éliminer toutes les filières pour que les élèves noirs puissent atteindre leur plein potentiel.

Faire en sorte que les écoles de la province soient sans police .

. Recueillir des données fondées sur la race concernant les résultats, la discipline et les expériences des élèves et mettre en place des audits externes sur l'équité des conseils scolaires.

Former, embaucher et retenir les enseignants noirs.

Préciser comment les enseignants qui font preuve de racisme anti-Noirs seront tenus responsables.

Mettre fin à ce qu'on appelle l'apprentissage socio-affectif. Le groupe souhaite que le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, retire du curriculum de l'Ontario la pédagogie d'apprentissage socio-émotionnel raciste et nuisible .

. Mettre en œuvre une charte des droits des élèves et des parents.

Selon Mme Daniel, il s’agissait du deuxième rassemblement annuel organisé par Parents of Black Children.

Avec les informations de CBC News