Les conservateurs recrutent l’homme d’affaires Vincent Duhamel

L’équipe des conservateurs espère ainsi que l’homme d'affaires issu du Québec Inc. contribuera à donner du poids à son équipe économique et à ajouter de la crédibilité à son plan de relance, qu’il entend présenter aux Canadiens lors de la campagne qui semble imminente.

Les conservateurs ont terminé bons troisièmes, et même quatrièmes, dans Brome—Missisquoi depuis plus de 20 ans. En fait, la dernière fois que la circonscription a tourné au bleu, c’était durant le règne de Brian Mulroney, lors des élections de 1984 et 1988.

Le parti espère renverser la vapeur avec la candidature de Vincent Duhamel.

Une belle prise

Avec sa feuille de route, Vincent Duhamel a tout ce qu’il faut pour être un futur ministre des Finances, ou détenir un portfolio économique important , indique une source conservatrice. C’est une belle prise pour la parti et pour la région, poursuit-elle.

Vincent Duhamel a 30 ans d’expérience dans la gestion de placement au Canada et en Asie. Il est l’ancien président et chef de l’exploitation mondiale de Fiera Capital, une société de gestion de placement indépendante basée à Montréal, qui gère des actifs de près de 180 milliards de dollars à travers le monde, notamment pour les clients institutionnels. Il a également été chef de la direction chez Lombard Odier en Asie.

Vincent Duhamel est à la semi-retraite depuis quelques mois et souhaitait relever de nouveaux défis.

Je me désole de constater dans quel état nous allons léguer le pays à nos enfants, estime-t-il. Je ne pouvais pas rester un gérant d’estrade devant l’état actuel de l’économie.

Étant une personne d’action, je n’avais pas le droit de me plaindre sans poser des gestes concrets pour contribuer à améliorer notre situation. Une citation de :Vincent Duhamel

Les conservateurs espèrent aussi pouvoir compter sur leur nouveau candidat et son carnet d’adresses pour les aider à amasser des dons dans le monde des affaires.

Selon nos sources, c’est Vincent Duhamel qui a approché le parti conservateur, par l'intermédiaire du sénateur Claude Carignan. Le courant serait bien passé dès sa première rencontre avec Richard Martel, le lieutenant au Québec pour Erin O’Toole.

C’est un homme très terre-à-terre, indique Richard Martel, et conscient des réalités du terrain.

Il était très préoccupé par la situation économique du Canada et il avait le désir de changer les choses. J’ai tout de suite su qu’il serait un atout pour notre parti. Une citation de :Richard Martel, lieutenant au Québec pour les conservateurs

Quant au chef conservateur Erin O’Toole, il estime que la candidature de Vincent Duhamel démontre que nous avons une équipe solide qui est prête à agir pour la relance économique et à agir pour le Québec .

Erin O’Toole compte présenter dans son programme électoral un plan de relance pour créer un million d’emplois durant la première année, afin de donner de l’oxygène à tous les secteurs de l’économie dans toutes les régions du pays .

Parachuté?

Vincent Duhamel est nommé par Erin O’Toole candidat dans Brome—Missisquoi, sans assemblée d’investiture. Mais il n’y est pas parachuté , assure une source conservatrice, puisqu’il est propriétaire d’une maison à Magog.

La circonscription de Brome—Missisquoi est vacante en raison du départ de la libérale Lyne Bessette, qui ne sollicite pas un nouveau mandat. M. Duhamel fera face à la libérale Pascale St-Onge et à la bloquiste Marilou Allarie.

En 2019, les conservateurs sont arrivés en troisième position dans Brome—Missisquoi (avec 12,5 % des voix), loin derrière les libéraux (38,2 %) et les bloquistes (34,4 %).