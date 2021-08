Une clinique de vaccination mobile à Uashat Maliotenam

À Uashat-Maliotenam, une clinique de vaccination mobile a été déployée aujourd'hui afin d'augmenter la couverture vaccinale des membres de la communauté innue, qui est légèrement plus basse que la moyenne provinciale.

À en croire les intervenants, ce type de clinique sans rendez-vous est bien populaire.

Marie-Ève Pinette-Canapé est l'une des bénéficiaires de la clinique. Honnêtement, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit que le moment était idéal, en sortant de la job , dit-elle.

Honnêtement, je pense que tout le monde est écœuré des masques. Je souhaite qu'on revienne à la normale. C'était vraiment intense, l'an passé. Une citation de :Marie-Ève Pinette-Canapé, membre de la communauté

La jeune femme n'est pas la seule à avoir bénéficié de la clinique de vaccination mobile. Le service de santé du conseil de bande a profité du Festival Innu Nikamu pour faire le plein de nouvelles personnes inoculées.

À Uashat, près 55 % des personnes de 12 et plus ont reçu leur deux doses de vaccin, contre plus de 61 % à Maliotenam. Un chiffre légèrement en dessous de la moyenne provinciale, qui dépasse les 70 %.

Marceline Tshernish, directrice du secteur santé pour la communauté de Uashat Maliotenam. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

La population de personnes âgées est en majorité vaccinée, donc ça c’est rassurant. Maintenant il s’agit de poursuivre la vaccination pour les 12-17 ans et les 18-39 ans , affirme Marceline Tshernish, directrice du secteur santé pour la communauté.

Les gens n’ont pas à prendre de rendez-vous; ils se déplacent avec la voiture, ils sont curieux d’aller voir ce qui se passe , renchérit Patsy Roussel, infirmière.

Patsy Roussel, infirmière pour la communauté de Uashat Maliotenam Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Alors que les cas de COVID-19 sont peu nombreux dans la région depuis le début de l’été, les services de santé de la communauté de Uashat-Maliotenam invitent ses membres à un élan de solidarité, qui passe selon eux par une dose de vaccin.

Un peu plus de 50 personnes ont ainsi été vaccinées ce samedi. 37 l’ont été vendredi.

D'après le reportage de Félix Lebel