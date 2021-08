Ottawa rejette le projet de mine à charbon Grassy Mountain en Alberta

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, a déclaré que si l’exploitation minière est importante pour l’économie, le charbon peut avoir des effets importants trop néfastes sur l’environnement.

Le gouvernement souligne entre autres des risques pour la qualité des eaux de surface, pour des espèces telles que la truite fardée versant de l’ouest et les pins à écorce blanche, une essence en voie de disparition, ainsi que pour le patrimoine naturel et culturel des Premières Nations Kainai, Piikani et Siksika.

L’entreprise australienne Benga Mining Limited a déclaré que la mine de charbon métallurgique proposée dans la région de Crowsnest Pass pouvait créer environ 400 emplois et générerait 1,7 milliard de revenus en taxes. Elle aurait aussi produit jusqu'à 4,5 millions de tonnes de charbon par an sur une durée de vie de la mine d’environ 23 ans.

Le gouvernement du Canada doit prendre des décisions en fonction des meilleures connaissances scientifiques disponibles tout en conciliant les considérations économiques et environnementales. Une citation de :Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement

Le ministre canadien de l'Environnement et des Changements climatiques, Jonathan Wilkinson. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Il est dans le meilleur intérêt du Canada de préserver nos cours d’eau pour les populations de poissons en bonne santé comme celles de la truite fardée versant de l’ouest, de respecter la culture et le mode de vie des peuples autochtones et de protéger l’environnement pour les générations à venir , a ajouté le ministre.

Lorsqu’il lui a été demandé de commenter la décision fédérale, le gouvernement de l’Alberta a indiqué qu’une déclaration faite en juin par la ministre de l’Énergie, Sonya Savage, et le ministre de l’Environnement et des Parcs, Jason Nixon, lorsque la commission d’examen conjoint a rejeté une demande pour la mine, est toujours valable.

Les ministres avaient alors fait valoir que le gouvernement de l’Alberta respecte la recommandation de la commission d’examen conjoint, qui est le résultat d’un processus d’examen rigoureux mené par le Régulateur de l'énergie de l’Alberta et l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.

Les ministres ont reconnu que la commission avait déterminé que le projet entraînerait des effets environnementaux négatifs sur la qualité des eaux de surface, en particulier sur la truite fardée versant de l’ouest et son habitat.

Tous les projets de charbon proposés sont soumis à un examen rigoureux pour garantir que le développement est sûr, respectueux de l’environnement et répond à toutes les exigences. Dans ce cas, le processus a fonctionné comme il se doit.

Les réservoirs de charbon métallurgique dans le sud-ouest de l'Alberta intéressent de nombreuses entreprises australiennes. Photo : CBC / Evelyne Asselin

Le mois dernier, la compagnie Benga Mining Limited a déposé une demande d’appel de la décision de la commission d’examen qui a rejeté le projet comme n’étant pas dans l’intérêt public.

Dans le dossier du tribunal, la société australienne a déclaré que la décision du 17 juin du panel, y compris du Régulateur de l'énergie de l'Alberta, contenait des erreurs de droit et d’équité procédurale qui justifient l’autorisation de faire appel.

Plus tard en juillet, deux Premières Nations albertaines ont également déposé des demandes distinctes d’appel de la décision de juin.

La nation Stoney Nakoda a déclaré que la commission n’avait pas correctement évalué l’impact que le rejet du projet aurait sur les droits ancestraux issus des traités de Stoney Nakoda et sur les intérêts économiques liés à la prise en compte de ces droits.

La Première Nation Piikani a déposé une demande similaire.