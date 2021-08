Les canadiennes vainqueures de l’or au soccer inspirent les joueuses en Saskatchewan

Shayla Lukey fait partie de l’équipe saskatchewanaise depuis trois ans.

C’était vraiment inspirant, surtout que notre saison arrive bientôt. Je pense que ça va pousser toutes les filles à faire mieux et à nous pousser pour avoir une médaille cette saison , explique t-elle.

L’équipe de soccer canadienne a remporté son match vendredi par la marque de trois contre deux face à l’équipe de Suède.

Plusieurs joueuses des Cougars, dont Shayla Lukey, se sont réunis avec la cheffe entraîneuse Astrid Baecker pour voir la partie vendredi tôt en matinée. Le groupe devait s'entraîner à huit heures mais les prolongations lors du match ont changé les priorités.

On devait dire : on commence pas tout de suite. C’est un moment important pour l’histoire Canadienne. On doit voir ça , explique Astrid Baecker.

Elle ajoute qu’après la victoire les joueuses saskatchewanaises sont restées ensemble un moment pour réfléchir à ce que ce match signifiait maintenant pour elles.

A 22 ans, la joueuse Kyra Vibert estime qu’il s’agit d’un moment important pour le soccer féminin qui ne reçoit pas suffisamment d’attention.

Cette passionnée de soccer fera sa dernière année au sein de Cougars. La victoire nationale est pour elle une inspiration pour la suite.