La fermeture de l'unité de médecine de l’Hôpital de Val-des-Sources fait réagir

Le maire de la municipalité, Hugues Grimard, tient à ce que ce soit une mesure temporaire et dit vouloir se battre pour maintenir ce service dans sa communauté. Je suis déçu de l’orientation du CIUSSS, mais je la comprends , explique-t-il. D’autant plus qu'il qualifie ce service de carte maîtresse pour attirer la population. Val-des-Sources est une ville centrale. (...) il faut desservir l’ensemble de notre population. Un centre hospitalier de qualité, c’est important pour attirer , affirme-t-il.

L’unité sera fermée jusqu’en septembre dû à un manque de main-d'œuvre. Ce qui représente treize lits en moins pour les gens avec des besoins de soins de courte durée. L’urgence de l'établissement reste ouverte selon son horaire habituel. Des patients hospitalisés ont déjà été transférés à Sherbrooke.

À la place d’aller à Val-des-Sources, ils vont monter à Fleurimont. C’est cinquante minutes aller, cinquante minutes retour. Donc c’est deux heures de déplacements. Souvent c’est des personnes un peu plus âgées donc ça amène plusieurs enjeux différents.

Les soins de proximité de la région seront confrontés à des défis dans les prochains mois. Le maire s’inquiète de la disponibilité du service ambulancier pour la communauté, s'il devait y avoir des transferts à effectuer. Le président du Conseil pour la protection des malades, Paul G.Brunet, salue la transparence du CIUSSS de l'Estrie CHUS d'avoir prévenu les usagers. Cependant il regrette un manque d'alternatives pour les soins de proximité dans cette région.

Ce n’est pas là où tu penses que ce serait plus facile ou plus sympathique pour toi d’offrir des soins, mais là où les gens vivent et là où ils en ont de besoins quand la situation se présente. Il faut leur rappeler.

Une citation de :Paul G.Brunet, président du Conseil pour la protection des malades