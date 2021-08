Des syndiqués d'un hôtel Marriott manifestent en soutien à leur présidente congédiée

Quelques dizaines de personnes ont manifesté samedi après-midi pour dénoncer le congédiement d'une présidente syndicale et employée depuis 32 ans de l'hôtel Marriott Château Champlain, au centre-ville de Montréal.

Aida, Aida! Aida, Aida! , ont scandé des employés et des sympathisants en solidarité avec la présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs du complexe hôtelier de la rue De la Gauchetière Ouest.

Les participants se sont rassemblés sur la rue Sherbrooke Ouest devant les bureaux de Tidan, propriétaire du Marriott Château Champlain, avant de marcher au moins un kilomètre jusqu'à l'hôtel.

Aida Gonçalves a été suspendue, puis congédiée, à la suite d'une activité de visibilité syndicale le 8 juillet dernier, rapporte la Fédération du commerce (FC-CSN), auquel est affilié le syndicat.

L'objectif, c'était de s'attaquer à la présidente et aussi au syndicat en souhaitant probablement que les gens allaient s'écraser, mais c'est le contraire qui s'est passé. Les gens se sont levés debout et ont soutenu la présidente du syndicat , a mentionné à La Presse canadienne Michel Valiquette, trésorier de la FC et responsable du secteur du tourisme de la fédération.

On vient à des tactiques des années 70. Pour nous, c'est un peu rétrograde , ajoute-t-il, mentionnant que Tidan a agi de la même manière avec un autre président syndical d'un hôtel de Québec.

Durant le moyen d'action du 8 juillet, décrit comme pacifique et festif , Mme Gonçalves et des membres sont entrés brièvement dans le hall de l'hôtel pour manifester leur mécontentement à l'égard leur employeur, indique le syndicat. L'événement s'inscrivait dans le cadre des négociations en vue du renouvellement de la convention collective.

L'employeur a motivé le congédiement en affirmant que la préposée aux chambres avait commis des voies de fait, relate le syndicat. Ce que ce dernier dément, précisant qu'aucun bris ni acte de vandalisme n'a été commis.

À la suite de cette mobilisation, l'employeur a refusé de négocier en présence de la présidente du syndicat. Il lui a aussi interdit d'accéder aux lieux de travail. La CSNConfédération des syndicats nationaux a déposé une demande d'ordonnance provisoire auprès du Tribunal administratif du travail (TAT), qui lui a donné raison.

Dans sa décision, le TAT permet à Aida Goncalves de participer aux séances de négociations. Il ordonne aussi à la Société en commandite Château Champlain de donner à Mme Goncalves libre accès aux lieux de travail et au local syndical à l'hôtel. Le tribunal voit dans le refus de l'employeur une atteinte de façon générale aux droits fondamentaux du syndicat liés à la liberté d'association .

C'est la première fois que j'ai été congédiée pour une activité de mobilisation. Ça fait plus de 20 ans que je suis au syndicat. Mon monde me fait confiance. Dans mon opinion, c'était une stratégie pour m'éloigner de la table de négociations et de mon lieu de travail parce que c'est là que je vais mobiliser le peu de monde qui travaille , a commenté en entrevue Mme Gonçalves, qui affirme avoir un dossier d'employé sans tache.

Les négociations reprendront le 11 août en présence d'un conciliateur. Des procédures sont en cours afin de réintégrer Mme Gonçalves à son emploi. Une audience est prévue en septembre au TAT.

J'aimerais que l'employeur comprenne que tout ce qu'on fait, c'est la normalité dans le cadre d'une négociation coordonnée, que ce soit de rentrer à l'hôtel pacifiquement, de faire des BBQ, des manifestations, c'est comme ça , ajoute la présidente.

Sous-traitance et conditions de travail

La manifestation se voulait aussi l'occasion de dénoncer l'attitude de l'employeur à l'égard des conditions de travail et de la convention collective échue depuis un an. Le syndicat déplore notamment le recours à de la sous-traitance depuis les rénovations de l'hôtel qui ont pris fin au printemps. Il maintient la présence de firmes externes au lieu de rappeler les travailleurs, mentionne la CSNConfédération des syndicats nationaux .

Sur un hôtel de 220 travailleurs et travailleuses avant la pandémie, il y a présentement entre 15 et 25 personnes qui travaillent, alors que les taux d'occupation sont à la hausse. C'est inexplicable , déplore M. Valiquette.

Il dénonce par ailleurs que Tidan ait reçu plusieurs millions de dollars en subventions gouvernementales dans le cadre de la pandémie alors qu'il se comporte comme un voyou .

Tout comme les syndiqués de 25 autres établissements hôteliers du Québec, ceux du Marriott Château Champlain demandent entre autres des augmentations salariales variant de 2,1 % à 4 %, une amélioration des clauses des assurances collectives et un maintien d'un lien d'emploi malgré des mises à pied en lien avec la pandémie.

Tidan et la direction de l'hôtel n'ont pas répondu à la demande d'entrevue de La Presse canadienne.