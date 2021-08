Des plaisanciers forcés de quitter la marina de Belle-Rivière

La marina Belle-Rivière à Saint-Gédéon se vide tranquillement en raison du chenal qui est encore partiellement obstrué par des bancs de sable. En raison du niveau de l'eau qui est très bas, les bateaux ne peuvent plus se rendre sur le lac Saint-Jean.

Le niveau du lac Saint-Jean est plutôt bas et Rio Tinto prévoit qu’il va atteindre 13 pieds (4 mètres) d’ici le 24 août. Les plaisanciers doivent trouver d'autres solutions pour profiter des dernières semaines de navigation.

Certains ont décidé de quitter les quais de la marina Belle-Rivière pour se rendre ailleurs au Lac Saint-Jean. Une situation inhabituelle selon le commodore de la marina André Fortin.

C'est la première fois que ça arrive. La marina va un peu se vider de ses gens, de ses plaisanciers, mais c'est la situation qui est comme ça. Nous financièrement au niveau du club nautique et du poste d'essence c'est notre seul revenu, donc c'est sûr que ça baisse nos revenus. On va vérifier ça à la fin de l'année.

À cette période de l'année, les barreaux de métal sont habituellement complètement submergés à la marina Belle-Rivière. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

De son côté, Luc Grenon raconte que les bancs de sable ont mis fin à sa saison.

À un moment donné les bateaux ont accosté dans le sable. On a poussé les moteurs pour essayer de se sortir de là, mais les moteurs ont avalé du sable et on a brûlé nos pompes à eau , précise-t-il.

Le chenal est encore partiellement obstrué et la situation ne sera pas réglée prochainement. La municipalité ne peut rien faire d'après le maire de Saint-Gédéon Émile Hudon.

Le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon, est déçu de voir les plaisanciers quitter la municipalité. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

On trouve ça triste que des plaisanciers qui étaient à Belle-Rivière ne puissent plus circuler, mais malheureusement dame nature fait que cette année, avec le chenal qui est ensablé, les gens quittent, changent de marina ou vont entreposer leurs bateaux plus tôt , explique le maire.

Le Club nautique n'envisage pas de fermeture pour le moment, mais la saison sera assurément écourtée pour certaines embarcations.

D'après le reportage de Gabrielle Morissette