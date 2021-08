Peindre une cour intérieure pour rassembler enfants et familles

Il n'a fallu qu'une journée à Live Love Louder, un groupe sans but lucratif de Sudbury, pour peindre le sol de la cour intérieure de la Place Hurtubise.

Ce complexe de maisons en rangées, composé de 106 unités réparties dans 20 blocs, a été construit boulevard Lasalle en 1971.

Wallace Gillard, directeur de Live Love Louder, affirme que le groupe a pris des idées de la communauté de la Place Hurtubise. Ils voulaient un endroit où courir, ils voulaient une marelle, et deux ou trois différentes choses sur lesquelles les enfants pourraient jouer, et nous avons trouvé comment les adapter.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le projet de Live Love Louder permet à des enfants de la communauté de jouer dans la cour intérieure. Photo : offerte par Wallace Gillard

Selon M. Gillard, de nombreux bénévoles pensaient qu'il faudrait une semaine pour réaliser la fresque de 68 mètres sur 12, mais lui et sa femme Laura-Leigh étaient déterminés. Ils ont commencé à 9 heures du matin avec de la craie et, à midi, les résidents et les membres de la communauté avaient déjà peint les lignes.

M. Gillard se dit fier du travail accompli. C’est génial de voir les enfants jouer partout, ils étaient partout dans cette cour. Ils couraient et faisaient du vélo autour de la piste que nous avons créée.

Il ajoute que plusieurs membres de la communauté l’ont remercié.

La peinture utilisée est la même que celle dont se sert la municipalité pour tracer les lignes dans les rues. M. Gillard espère que les tracés dureront plusieurs années.

Combien de temps durera-t-elle? Nous espérons [qu’elle dure] au moins trois ans. Et, qui sait, elle pourrait même durer plus longtemps.

Avec les informations de CBC News