Guéri de la COVID-19 et vacciné, un cocktail gagnant, selon des études

Le rapport publié le 6 août par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis (CDC) vient s'ajouter aux preuves de plus en plus nombreuses obtenues en laboratoire, selon lesquelles les gens vaccinés après avoir contracté le virus bénéficient d'une forte augmentation de leurs cellules immunitaires.

Ces personnes rétablies profitent également d’une protection plus large contre les nouveaux variants. Si vous avez déjà eu la COVID-19, n'hésitez pas à vous faire vacciner , a déclaré la Dre Rochelle Walensky, directrice des CDC.

Se faire vacciner est le meilleur moyen de se protéger et de protéger son entourage, d'autant plus que le variant Delta, plus contagieux, se répand partout au pays. Une citation de :Rochelle Walensky, directrice des CDC

Selon une nouvelle enquête Gallup, l'une des principales raisons invoquées par les Américains pour ne pas envisager de se faire vacciner est la conviction qu'ils sont protégés puisqu'ils ont déjà eu la COVID-19.

Il reste que les autorités sanitaires américaines exhortent les patients rétablis à bénéficier de la protection plus large que promet la vaccination. Bien que les vaccins possèdent un taux d’innocuité variable, ils fournissent des défenses essentielles contre les formes graves de la maladie, prévenant ainsi le risque d’hospitalisation et de décès. Ils protègent aussi contre les variants plus contagieux comme le Delta.

Les scientifiques signalent que même si les patients guéris de la COVID-19 sont protégés contre une réinfection grave, du moins à une version similaire du virus, les analyses de sang indiquent que leur protection diminue contre les variants jugés inquiétants.

L'étude des CDC apporte des preuves concrètes

C’est en menant une étude sur une cohorte de résidents du Kentucky ayant contracté une infection à la COVID-19 que les chercheurs ont observé que les personnes rétablies qui n’avaient jamais été vaccinées présentaient un risque de réinfection nettement plus élevé que celles qui avaient été entièrement vaccinées.

On dispose toutefois d'encore peu d'informations sur les cas de réinfection au nouveau variant Delta. Mais les autorités sanitaires américaines s'appuient sur les premières données recueillies en Grande-Bretagne. Celles-ci révèlent que le risque de réinfection semble plus élevé avec le variant Delta qu'avec le variant Alpha – autrefois dominant – chez les patients dont l'infection précédente date de plus de six mois.

Il ne fait aucun doute que la vaccination d’une personne qui s’est rétablie de la COVID-19 renforce à la fois la quantité et l'étendue de l'immunité , a récemment déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses.

L’immunité naturelle acquise après avoir souffert de la COVID-19 peut durer plusieurs mois. Photo : AFP / Joel Saget

Les CDC recommandent à la population une vaccination complète, c'est-à-dire l’inoculation de deux doses de vaccin.

Dans un document publié cette semaine dans la revue médicale JAMA Network Open, des chercheurs de l'Université Rush à Chicago ont indiqué qu'une seule dose de vaccin donne aux personnes déjà infectées une augmentation spectaculaire des cellules immunitaires combattant le virus. Cette protection serait même supérieure à celles que reçoivent les personnes jamais infectées et doublement vaccinées.

Une autre étude de Science et Nature montre que la combinaison d’une infection antérieure et d'une vaccination augmente l'immunité des personnes contre un virus en mutation. C'est ce que le virologue Shane Crotty, de l'Institut d'immunologie de La Jolla en Californie, appelle l'immunité hybride .

Les survivants vaccinés peuvent produire des anticorps capables de reconnaître toutes sortes de variants, même si vous n'avez été exposé à aucun d'entre eux. C'est assez génial. Une citation de :Shane Crotty, virologue à l'Institut d'immunologie de La Jolla, en Californie

Le système immunitaire se protège

Un avertissement pour tous ceux qui envisagent de ne pas se faire vacciner s'ils ont déjà été infectés : la quantité d'immunité naturelle peut varier d'une personne à l'autre selon leur état de santé initial.

L'étude de l'Université Rush a révélé que 4 des 29 personnes auparavant infectées n'avaient pas d'anticorps détectables avant d'être vaccinées et que les vaccins ont fonctionné pour elles tout comme pour les personnes qui n'avaient jamais eu la COVID-19.

Pourquoi de nombreux anciens patients réagissent-ils aussi bien à la vaccination? Parce que le système immunitaire développe plusieurs couches de protection.

Après une vaccination ou une infection, l'organisme développe des anticorps qui peuvent repousser le virus lors d’une seconde tentative d’intrusion dans l’organisme. Ces anticorps s'affaiblissent naturellement avec le temps.

Si une infection leur échappe, des globules blancs tels les lymphocytes T contribuent à prévenir une maladie grave en tuant les cellules infectées par le virus. Quant aux lymphocytes B à mémoire, ils entrent en action pour produire de nombreux nouveaux anticorps.

Ces cellules B à mémoire ne se contentent pas de faire des copies des anticorps originaux. Dans les camps d'entraînement du système immunitaire appelés centres germinaux, elles font également muter les gènes de production d'anticorps pour tester toute une gamme de tueurs de virus, explique John Wherry, immunologiste à l'Université de Pennsylvanie.

Le résultat s’apparente à une sorte de bibliothèque de recettes d'anticorps parmi lesquelles l'organisme pourra choisir lors des prochains cas d’infections. Ce processus est plus fort lorsque la vaccination déclenche, dans le système immunitaire, le souvenir original de sa lutte contre le virus.