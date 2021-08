Le chef des Verts au N.-B. presse Blaine Higgs d'agir devant la hausse des cas de COVID

Selon David Coon, le Nouveau-Brunswick doit agir 'maintenant'. Pendant un an et demi, nous avons réussi à maintenir le nombre de cas et d'hospitalisations à un faible niveau au Nouveau-Brunswick et en Atlantique. En tant que province, nous avons un rôle à jouer afin que cela continue, a déclaré le chef du Parti vert dans un communiqué.

Compte tenu de l'explosion des cas du variant Delta même dans des lieux où le taux de vaccination est élevé, par exemple le Royaume-Uni, il importe au premier ministre d'agir dès maintenant. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que le nombre d'hospitalisations augmente. Une citation de :David Coon, chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick

Exiger l'auto-isolement des voyageurs non vaccinés

David Coon invoque la gravité du variant Delta et la nécessité de protéger les Néo-Brunswickois pour réclamer le retour de l'exigence d'auto-isolement pour les voyageurs qui ne sont pas entièrement vaccinés et qui arrivent de l'extérieur de la région atlantique ou des régions voisines au Québec, soit la MRC Avignon, la Matapédia et le Témiscouata.

M. Coon souligne qu'une telle mesure placerait le Nouveau-Brunswick sur un pied d'égalité avec la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador, qui imposent aux voyageurs non vaccinés de s'auto-isoler à leur arrivée. Les voyageurs non vaccinés en provenance de l'extérieur de la région atlantique doivent s'auto-isoler pendant 14 jours à leur arrivée en Nouvelle-Écosse; pendant 8 jours en arrivant à l'Île-du-Prince-Édouard; et au moins une semaine en arrivant à Terre-Neuve-et-Labrador.

David Coon lors des dernières élections. Photo : Radio-Canada

Hausse continue des cas depuis une semaine

Au Nouveau-Brunswick, le nombre de cas et la liste des expositions possibles ont grimpé de façon constante depuis le samedi 31 juillet, lorsque la province est passée en phase verte, avec la levée des mesures de santé publique comme les masques, la distanciation physique et les limites imposées au nombre de personnes lors des rassemblements intérieurs.

Il est cependant difficile de savoir si la hausse est liée à la levée des restrictions, puisque la période d'incubation de la maladie peut durer jusqu'à 14 jours et que les symptômes peuvent se manifester de deux à 14 jours après l'exposition au virus.

La région de Moncton, qui se trouve dans la zone 1, est la plus durement touchée par la hausse des cas. Les six nouveaux cas signalés vendredi s'y trouvent. La zone 1 compte 40 des 55 cas actifs de la maladie au Nouveau-Brunswick, le reste des cas étant disséminé dans les six autres zones de santé.

Alors que le nombre de cas continue à augmenter, le rythme des vaccinations tend à ralentir. On dénombrait jeudi 3700 doses de vaccin administré, dont 822 premières doses et 2878 deuxièmes doses. Au sein de la population admissible, 69 % des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, tandis que 82,6 % ont reçu une première dose.

Le premier ministre Blaine Higgs n'a pas réagi publiquement aux propos de David Coon.

Les autorités surveillent la situation

Le porte-parole du ministère de la Santé, Bruce Mcfarlane, a affirmé que la Santé publique continue de surveiller étroitement le nombre de cas actifs et les hospitalisations partout au pays et dans la province, de même que l'efficacité des vaccins et la progression des variants préoccupants, afin de mesurer notre progression et préciser les étapes suivantes.

Si l'activité de la COVID-19 augmente à un niveau qui met en péril notre rétablissement, des avis et des mesures de Santé publique pourront être mis de l'avant afin de maintenir la stabilité du processus de rétablissement, explique Bruce Mcfarlane dans un courriel.

Dix ou 14 jours d'auto-isolement ?

Des changements apportés récemment aux exigences en matière d'isolement ont entraîné une certaine confusion. La médecin-hygiéniste en chef, la Dr Jennifer Russell et le premier ministre Blaine Higgs déclaraient la semaine dernière que la période d'isolement passait de 14 à 10 jours. Toutefois, des personnes contactées par la Santé publique à la suite d'une exposition possible se sont fait dire que la période d'auto-isolement est de 14 jours.

Bruce Mcfarlane précise que seules les personnes qui ont reçu un diagnostic confirmé peuvent sortir de leur auto-isolement au bout de dix jours. Il a été constaté que dans la plupart des circonstances, une personne infectée peut transmettre le virus pendant une période de 10 jours. Une personne exposée peut passer jusqu'à 14 jours sans manifester de symptômes, écrit le porte-parole du ministère de la Santé dans un courriel.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick. Blaine Higgs, le 12 mai 2021. Photo : Radio-Canada

Bruce Mcfarlane ajoute que toute personne qui pose un risque élevé en tant que contact rapproché devra s'auto-isoler pendant 14 jours, jusqu'à nouvel ordre. Il n'a cependant pas précisé ce qui constitue un risque élevé, ni comment l'état vaccinal d'une personne joue dans cette évaluation. Selon un avis de Santé publique obtenu par CBC, en cas d'exposition possible, la période d'auto-isolement est de 14 jours aussi pour les personnes partiellement ou entièrement vaccinées.

Une personne est définie comme non vaccinée si elle a reçu une seule dose de vaccin ou si l'exposition possible s'est produite moins de 14 jours avant le vaccin. Les personnes partiellement vaccinées sont celles qui avaient reçu une dose de vaccin plus de 14 jours avant l'exposition possible, ou encore qui avaient reçu une deuxième dose de vaccin moins de 14 jours avant l'exposition possible. Il est recommandé à toutes ces personnes de porter un masque et de respecter la distanciation physique si elles doivent sortir pour subir des tests ou en cas d'urgence. Ces personnes doivent aussi subir le test de dépistage avant et après, et surveiller l'apparition de symptômes.

L'avis de la Santé publique stipule que les personnes pleinement vaccinées n'ont pas à s'auto-isoler ou à passer un test de dépistage, à moins d'avoir des symptômes. Elles doivent cependant surveiller l'apparition de symptômes.

Au moins 277 personnes étaient en auto-isolement en date de vendredi.

Avec des informations de CBC