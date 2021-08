Camino 2021 : 30 kilomètres autour du lac Ramsey

Inspiré du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, [ou en anglais : El Camino Santiago Pilgrimage Routes], le Sudbury Camino 2021 s'est mis en branle samedi matin.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le circuit du jour proposait un trajet de 30 kilomètres qui a amené les marcheurs à faire un tour complet du Lac Ramsey au cœur de Sudbury, en passant notamment par la Zone de conservation du lac laurentien et les parcs de l'Université Laurentienne.

C'est une journée magnifique pour marche parce qu'il ne fait pas trop chaud, la pluie ne vient pas et le soleil va sortir à midi... c'est ma prédiction! Une citation de :Ursula Sauvé, membre Rainbow Routes

Si la prédiction de Mme Sauvé ne s'est pas avérée quant à l'arrivée du soleil, la pluie, elle, ne s'est pas pointée le bout du nez, offrant aux marcheurs une randonnée en toute quiétude autour du lac Ramsey.

Ursula Sauvé fait la promotion des sentiers de Sudbury avec son groupe Rainbow Routes. Photo : Radio-Canada / Avec l'autorisation de @Rainbow Routes

L'organisme Rainbow Routes qui fait la promotion des sentiers dans le Grand Sudbury a décidé d'organiser un Camino de 30 kilomètres pour encourager le monde d'essayer quelque choses qu'ils ne font pas d'habitude et aussi pour leur montrer nos pistes .

Une marche pour petits et grands

Le Camino de Sudbury 2021 est une marche pour petits et grands pour découvrir les berges du Lac Ramsey. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

S'il s'agissait d'une découverte pour certain, Jamie West, député de Sudbury à Queens Park n'en était pas à son premier Camino.

Nous sommes très chanceux à Sudbury. Nous avons beaucoup de [sentiers]. C'est très important pour les familles de Sudbury, parce que c'est une place pour observer la nature. Une citation de :Jamie West, député provincial de Sudbury

Jamie West, le député provincial de Sudbury est un habitué des Camino de la municipalité. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Madame Sauvé explique que la municipalité du Grand Sudbury compte plus de 300 lacs sur son territoire, et fait remarquer que n'importe où il demeure à Sudbury, en cinq minutes, un [Sudburois] est capable d'être dans la nature

Une marche guidée

L'organisme Rainbow Routes a d'ailleurs remis aux marcheurs un guide pour suivre les pistes et pour attirer leur attention sur la nature qui les entoure.

Mais le guide indique aussi les meilleurs endroits pour se poser et prendre le temps de réfléchir à la vie.

D'ailleurs dans ce guide, on propose des pistes de réflexions, comme celle-ci lorsque les marcheurs s'élancent dans le Parc Bell : Alors que vous débutez cette entreprise, demandez-vous : Qu'est-ce que j'espère tirer de cette expérience?

Si on se sent stressé, pas bien... aller pour une marche, dans le bois, entre les arbres, et l'eau, c'est très guérissant. Une citation de :Ursula Sauvé, membre Rainbow Routes

Ursula Sauvé invite donc ses concitoyens à profiter des multiples sentiers et des plus de 300 lacs de Sudbury, pour admirer la nature qui les entoure, mais surtout pour prendre un moment pour soi et sa santé.