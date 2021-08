Les Américains pleinement vaccinés pourront entrer au Canada dès demain. Après plus d’un an d’absence, l’industrie du tourisme de la région se prépare à retrouver sa clientèle du sud.

Le téléphone sonne pour des réservations à l'Auberge Le Sunshine, à Stanstead. C'est 40% de notre clientèle, les Américains qui viennent prendre leur pain et leur café , a fait savoir le propriétaire, Jean Desrosiers.

On est content de les recevoir , a lancé la directrice générale de Tourisme Cantons-de-l’Est, Annie Langevin. La période estivale étant déjà bien amorcée, cette dernière reste réaliste quant à l'affluence des visiteurs. Les Américains aussi ont déjà réservé leurs vacances. On risque d’avoir une clientèle américaine qui va être plus présente probablement à la fin de l’été , a-t-elle révélé.

Le propriétaire de l'Auberge Le Sunshine Café-Bistro, Jean Desrosiers, se dit heureux et prêt à recevoir les Américains. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Bien que les différents acteurs du tourisme sont excités à l’idée de retrouver cette clientèle, la plupart n'ont pas eu connaissance de son absence. Les Québécois étaient au rendez-vous.

L'écho qu'on a du milieu est que l’été bat son plein. Les réservations sont au rendez-vous, les attraits sont achalandés donc tout le monde est content et occupé. Une citation de :Annie Langevin, directrice générale de Tourisme Cantons-de-l’Est.

Et ce, en conjuguant avec la pénurie de main-d'œuvre. Les entrepreneurs usent de créativité pour offrir un service de qualité, mais parfois ça fait en sorte qu'on change les heures d'ouverture ou qu'on limite les services pour assurer un service adéquat , a mentionné Mme Langevin.

Circulation en sens unique

En plus d’être double vaccinés depuis au moins 14 jours, les citoyens et résidents permanents américains devront présenter les résultats d’un test de détection de la COVID-19 effectué avant leur départ. Ils n’auront plus à passer un test à leur arrivée à moins d’avoir été sélectionnés au hasard. À compter du 7 septembre, tous les voyageurs américains doublement vaccinés pourront entrer au Canada.

Alors qu'Ottawa a annoncé cette réouverture pour le 9 août, l’administration Biden a décidé de prolonger la fermeture de la frontière des États-Unis jusqu’au moins le 21 août pour le Canada et le Mexique.

Certains commerçants du coin attendent également le retour des Canadiens chez leurs voisins du sud avec impatience.

Il y a beaucoup de visiteurs en route vers les États-Unis qui viennent nous visiter au marché local, on fait ça le samedi matin. Une citation de :Harvey Stevens, président du marché local de Stanstead

Des Québécois se désolent de ne pas pouvoir être en mesure de traverser tels que Suzanne Roberge. Pleinement vaccinée, elle ne peut pas aller voir sa famille qui vit aux États-Unis. J'ai des petits-enfants. Il y en a trois qui sont venus au monde que je n'ai pas encore vu , a-t-elle confié à notre équipe. Même son de cloche chez une autre famille rencontrée à la frontière de Stanstead. C'est toujours les Américains qui ont tout avant nous , a lancé l'une des membres. Plus question d'attendre pour cette famille. Elle a l'intention de se réunir au Canada dès la fin de semaine prochaine après 17 mois séparée par la frontière.

Avec les informations de Philippe Grenier