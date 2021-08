Une nouvelle formule pour le 17e Festival Musique du Bout du Monde

Cette nouvelle formule était nécessaire pour permettre l'organisation de l'événement cet été et limiter les rassemblements en plein centre-ville.

Trois nouvelles scènes ont été montées au sommet du mont Béchervaise, soit au site principal à l'Arche de l'Éveil collectif, derrière la gare intermodale, et une dernière dans une clairière, le long de la piste cyclable.

Par les années passées, le festival était plutôt organisé dans le secteur de la rue de la Reine.

Cette nouvelle façon de faire choisie en raison du contexte sanitaire est un succès, selon Steve Pontbriand, directeur général du Festival Musique du Bout du Monde de Gaspé.

C'est clairement une formule qui fonctionne dans le contexte. On a eu des investissements sur chacun de ces plateaux-là. On en est à voir comment on va réutiliser ces plateaux à d'autres fins, même dans un contexte qui ne serait plus régulé par les règles de la pandémie.

Le comité organisateur estime déjà qu’entre 5000 et 10 000 visites uniques seront enregistrées d'ici la fin du festival, dimanche.

D'après un reportage de Roxanne Langlois