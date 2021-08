La N.-É. pourrait resserrer sa frontière devant la hausse des cas de Covid-19 au N.-B.

Le médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, le Dr Robert Strang, note qu'une éclosion est en cours dans la région de Moncton chez les jeunes adultes non vaccinés. Six nouveaux cas ont été signalés vendredi, ce qui porte le nombre de cas actifs à 55.

Nous surveillons cela de très près. Il ne s'agit pas vraiment d'une surprise. C'est une autre occasion où nous voyons le variant Delta s'implanter au sein d'une cohorte qui n'est pas suffisamment vaccinée. Et en toute franchise, cela se produit souvent au sein de la population plus jeune. Une citation de :Le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse a signalé un nouveau cas de COVID-19 vendredi, ce qui porte le nombre de cas actifs à 13. La province a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 22 août à midi.

Le Nouveau-Brunswick, contrairement à d'autres provinces, ne précise pas si les personnes atteintes de la COVID-19 étaient partiellement ou entièrement vaccinées, pour des motifs de confidentialité. Et puisque la province ne publie plus de communiqué régulier, on ne connaît plus l'âge des personnes nouvellement infectées ni la source de l'infection.

Au Nouveau-Brunswick, le nombre de cas et la liste des expositions possibles ont grimpé de façon constante depuis le samedi 31 juillet, lorsque la province est passée en phase verte, avec la levée des mesures de santé publique comme le port du masque, la distanciation physique et les limites imposées au nombre de personnes lors des rassemblements intérieurs. Il est cependant difficile de savoir si la hausse est liée à la levée des restrictions, puisque la période d'incubation de la maladie peut durer jusqu'à 14 jours et que les symptômes peuvent se manifester de 2 à 14 jours après l'exposition au virus.

La Nouvelle-Écosse va continuer d'évaluer la situation, précise le Dr Strang. Nous prendrons les mesures appropriées si cela devient nécessaire, que ce soit un avis sur les voyages pour les Néo-Écossais, ou des restrictions pour les personnes en provenance du Nouveau-Brunswick. Mais nous n'en sommes pas là, pour l'instant.

La région de Moncton, qui se trouve dans la zone 1, est la plus durement touchée par la hausse de cas. Les six nouveaux cas signalés vendredi s'y trouvent. La zone 1 compte 40 des 55 cas actifs de la maladie au Nouveau-Brunswick, le reste des cas étant disséminés dans les six autres zones de santé.

Plus de cas, moins de vaccination au N.-B.

Alors que le nombre de cas continue à augmenter, le rythme des vaccinations tend à ralentir. On dénombrait jeudi 3700 doses de vaccin administrées, dont 822 premières doses et 2878 deuxièmes doses. Au sein de la population admissible, 69 % des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, tandis que 82,6 % ont reçu une première dose.

Avec des informations de CBC