Dennis Thomas, cofondateur de Kool & the Gang, meurt à l’âge de 70 ans

Dennis « Dee Dee » Thomas, membre fondateur de l’iconique groupe Kool & the Gang, est décédé à l’âge de 70 ans. La formation de soul et de funk est à l’origine de succès monstres comme Celebration et Get Down on It.

Selon une déclaration de la personne qui représente l’artiste, Thomas est décédé paisiblement durant son sommeil samedi, au New Jersey. Il était le saxophoniste, flûtiste et percussionniste du groupe. Il agissait également comme maître de cérémonie lors des concerts de la formation. Sa dernière présence sur scène remonte au 4 juillet dernier au Hollywood Bowl, à Los Angeles.

Né le 9 février 1951 à Orlando, en Floride, Thomas était notamment connu pour son prologue sur le succès de la formation Who’s Gonna Take the Weight, lancé en 1971. Il était aussi réputé pour ses vêtements et ses chapeaux tendance, lui qui était également le styliste attitré de Kool & the Gang.

Des Jazziacs à Kool & the Gang

En 1964, sept adolescents se sont réunis pour concocter un mélange unique de jazz, de soul et de funk, s’appelant initialement The Jazziacs. Ils ont été connus sous différentes identités avant de fixer leur choix sur le nom Kool & the Gang en 1969. Les autres membres fondateurs du groupe sont Ronald et Robert Bell, Spike Mickens, Ricky Westfield, George Brown et Charles Smith.

De gauche à droite, quatre membres de Kool & the Gang : George Brown, Ronald Bell, Dennis Thomas et Robert « Kool » Bell. Photo : omar vega/invision/ap / Omar Vega

Le groupe a récolté deux prix Grammy et sept trophées aux American Music Awards. En 2014, la formation a été honorée par le prix Soul Train Lifetime Achievement, qui soulignait l’ensemble de sa carrière.

La musique de Kool & the Gang a été échantillonnée à plusieurs reprises et a souvent été utilisée dans des bandes originales de films à succès, comme Rocky, Saturday Night Fever et Pulp Fiction.

Dennis Thomas laisse dans le deuil sa femme, Phynjuar Saunders Thomas, sa fille, Tuesday Rankin, ainsi que ses fils, David et Devin Thomas.