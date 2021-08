En mode préélectoral, les conservateurs courtisent les agriculteurs

C'est le temps d'avoir un gouvernement qui est là pour vous , a lancé M. O'Toole dans un discours visant à courtiser les agriculteurs alors qu'il était de passage dans une ferme à Saint-Hyacinthe, en Montérégie, la capitale agroalimentaire du Québec.

Selon M. O'Toole, l'autonomie alimentaire est essentielle au bien-être des Canadiens.

On doit être mieux préparés pour le futur. Avec son grand territoire, le Canada est en bonne position pour nourrir sa population. Une citation de :Le leader du PCC, Erin O'Toole

Le chef estime que le contexte actuel représente une occasion de réfléchir à ce thème. Alors que les frontières peuvent se refermer rapidement, être capables de se nourrir nous-mêmes est plus important que jamais , a-t-il résumé.

Les conservateurs souhaitent que le nouveau centre permette de réduire les importations et la dépendance aux produits alimentaires étrangers, assure la production et la consommation de produits de qualité, aide les agriculteurs et les éleveurs à développer des méthodes de production et forme des experts en agriculture.

Selon des données compilées par la formation politique, le tiers des légumes de serre consommés au Québec ont poussé sur son territoire, et durant l'hiver, les trois-quarts des fruits et légumes consommés par les Québécois proviennent de l'étranger.

Les conservateurs ont toujours défendu les intérêts des agriculteurs et se sont toujours levés pour la gestion de l'offre , a-t-il martelé, promettant au passage que sa formation verserait toute compensation relative aux accords commerciaux.

Sur la ligne de départ

Questionné par les journalistes présents, M. O'Toole a dit ne pas souhaiter le déclenchement d'une campagne électorale alors qu'une quatrième vague se dessine, mais a ajouté qu'il serait prêt si le premier ministre Justin Trudeau en décidait autrement, ce qui sera vraisemblablement le cas au cours des prochains jours.

Les conservateurs n'ont pas complété leur équipe de candidats, mais estiment que 90 % des candidats ont été sélectionnés à l'échelle du pays.

On va avoir une approche totalement différente de M. Trudeau sur l'économie, sur les emplois, sur les programmes d'urgence , a souligné le chef conservateur sous une pluie battante.

L'annonce de samedi démontre clairement l'engagement de notre parti envers Saint-Hyacinthe et notre région , a affirmé le candidat conservateur André Lepage, dans un communiqué.

Il affrontera le député sortant, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Lors du dernier scrutin, le bloquiste avait récolté 41,4 % des suffrages, dépassant largement le candidat libéral qui avait terminé deuxième avec 21,3 % et la candidate néo-démocrate qui avait obtenu 18,4 %. Le candidat conservateur Bernard Barré avait pour sa part récolté 14,4 % des votes.

Erin O'Toole était de passage dans la circonscription de Chicoutimi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en matinée et se rendra dimanche à Orford, en Estrie, pour présenter un candidat en vue des prochaines élections.