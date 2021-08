« Beaucoup de choses ne sont pas bien faites dans Gaspésie–Les Îles » - Y.-F. Blanchet

De passage aux Îles-de-la-Madeleine, le chef du Bloc québécois qualifie la gestion du quai de Cap-aux-Meules par les Libéraux de « catastrophe » et ne manque pas d’écorcher la députée Diane Lebouthillier.

Yves-François Blanchet estime que le gouvernement de Justin Trudeau a négligé l'infrastructure, dont plusieurs sections ont été condamnées en mars en raison de sa désuétude.

Le dossier du port des Îles-de-la-Madeleine s’est avéré une catastrophe , lance le chef du Bloc québécois. Le gouvernement a présenté des rapports contradictoires à quelques mois d’intervalle, avant de ne rien faire pour le port.

Samedi après-midi, le chef bloquiste s’est rendu sur le quai, aux côtés du président du Regroupement des utilisateurs du port de Cap-aux-Meules, Jocelyn Thériault, pour discuter de ce dossier qu'il juge prioritaire pour les Madelinots.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet (au centre) a visité le port de Cap-aux-Meules avec le président du Regroupement des utilisateurs du port de Cap-aux-Meules, Jocelyn Thériault (à gauche) et le candidat bloquiste dans Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, Guy Bernatchez (à droite). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Yves-François Blanchet est d'avis que les annonces faites récemment par Justin Trudeau dans le dossier sont insuffisantes pour assurer le bon déroulement des prochaines saisons de pêche.

Le fait d’avoir retiré le quai des infrastructures excédentaires, ça ne règle pas le problème cette année, ni l’an prochain, et pas avant cinq ou huit ans , déplore le chef du Bloc québécois qui réclame des travaux immédiats. Ça n’a aucune incidence directe sur l’amélioration des équipements.

Ce sont les libéraux eux-mêmes, en 1997, qui avaient décidé que l’équipement allait être mis à vendre. Ils sont en train de réparer leurs propres erreurs. On ne les félicitera pas, 24 ans plus tard, d’avoir réalisé qu’ils s’étaient mis un pied dans la bouche. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Par ailleurs, M. Blanchet estime que l'allongement de la piste d'atterrissage de Havre-aux-Maisons et une meilleure géolocalisation des baleines noires pour éviter des fermetures de larges zones de pêche sont aussi des enjeux fédéraux prioritaires pour les Madelinots.

Des critiques à l’endroit de Diane Lebouthillier

Alors que les rumeurs d'élections se multiplient, le chef du Bloc québécois s’est permis de décocher plusieurs flèches à l'endroit de la députée libérale Diane Lebouthillier.

Yves-François Blanchet a affirmé que beaucoup de choses ne sont pas bien faites dans Gaspésie–Les Îles tout en qualifiant de timide le travail fait par la députée gaspésienne au cours des deux dernières années.

Il y a un nombre importants de dossiers où nos interventions ont fait la différence, parce qu’on met de la pression sur le gouvernement , croit M. Blanchet. Les annonces qui ont été faites ici, sans l’insistance du Bloc québécois, il n’y aurait rien qui aurait été fait, parce que Mme Lebouthillier ne le faisait tout simplement pas.

Yves-François Blanchet estime que les annonces effectuées récemment par Justin Trudeau en Gaspésie sont assez instructives quant à l’analyse que les libéraux font eux-mêmes de la situation de Mme Lebouthillier dans la circonscription .

S’ils pensaient que Mme Lebouthillier est assise dans le siège du conducteur, ils ne multiplieraient pas les annonces à caractère électoral dans la circonscription de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Ce n'est pas la première fois que M. Blanchet s'en prend directement à Diane Lebouthillier. L'an dernier, lors du caucus bloquiste en Gaspésie, il avait laissé entendre que Mme Lebouthillier était une ministre faible .

Yves-François Blanchet estime que le candidat bloquiste Guy Bernatchez, qui s’est déplacé dans l’archipel à ses côtés, est dans une position qui pourrait s’avérer intéressante en vue de la prochaine élection.

Lors du scrutin de 2019, Diane Lebouthillier a pris la tête avec seulement 637 voix d'avance sur son rival du Bloc québécois.

Le chef de la formation bloquiste, Yves-François Blanchet, s'est rendu aux Îles-de-la-Madeleine accompagné du candidat bloquiste Guy Bernatchez. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Yves-François Blanchet quittera l'archipel madelinot dimanche matin, après un séjour de trois jours durant lequel il s'est entretenu avec les dirigeants du Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes et de l'Association des chasseurs de phoques intra-Québec, en plus de rencontrer le plongeur Mario Cyr.