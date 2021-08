Le Rouge & Or retrouve enfin son stade

Le Rouge & Or retrouvait le Stade Telus-Université Laval pour la première fois depuis février 2020 samedi matin. Mis à l’arrêt forcé pendant un an et demi en raison de la pandémie, le circuit de football universitaire s’apprête à reprendre vie, au grand bonheur des joueurs et de leur entraîneur-chef, Glen Constantin.

La vie fait des choses un peu spéciales! souligne l’entraîneur, le sourire en coin, en songeant aux 18 derniers mois. Mais là, aujourd’hui, j’étais vraiment content de fouler le terrain et de profiter du moment présent avec les joueurs.

Malgré la fébrilité, inévitable après un arrêt forcé de plus d’un an, l’entraîneur-chef a tenu à souligner la résilience des jeunes qui porteront l’uniforme rouge et or, cette année.

Première chose que j’ai faite, je les ai félicités d’avoir persévéré et d’avoir été aussi résilients , raconte-t-il. Ils ont subi beaucoup d’échecs : nous devions avoir une saison qui a été cancellée, nous avions un tournoi printanier dans lequel nous fondions beaucoup d’espoirs qui a été cancellé aussi. Je leur ai dit de profiter de chaque moment, de s’assurer que même si ce n’est pas parfait, aujourd’hui, qu’on trouve plaisir à pratiquer notre sport.

L’équipe qui partira en quête de la coupe Vanier était réunie pour une première pratique de groupe sur le gazon du PEPS. Jeune, le Rouge & Or 2021 peut aller loin, selon Glen Constantin.

On est un petit peu rouillés, c'est normal , admet l’entraîneur-chef. Mais les joueurs démontrent déjà de très belles qualités athlétiques.

Une année de préparation

L’équipe n’a pas chômé pendant la pause pandémique.

On a fait beaucoup de recherches sur les techniques et les stratégies , raconte Glen Constantin. Il y avait aussi de la préparation physique. C’était un peu plus difficile, mais pendant un certain temps, on faisait ça par des Facebook live, où notre préparateur physique faisait des entraînements tous les jours. On voyait parfois jusqu’à 80 de nos joueurs sur Facebook, en même temps!

Même sans coupe Vanier à conquérir l’an dernier, les joueurs ont redoublé d’ardeur pour maintenir la forme et se préparer au retour à la normale.

Quand on a eu l’opportunité, en hiver, d’avoir une salle de muscu un peu de fortune, dans le parking intérieur du PEPS, les gars s’entraînaient à -4, -5 dehors. Une citation de :Glen Constantin, entraîneur-chef de l'équipe de football du Rouge & Or

L’année que le Rouge et Or a vécu a-t-elle remis quelques pendules à l’heure ou bouleversé quelques habitudes bien ancrées?

Oui , affirme Glen Constantin, sur une note plus personnelle.

Il y avait beaucoup d’efforts et d’énergie mis sur la victoire et la défaite. Ça va rester, évidemment , conclut l’entraîneur. Mais pour moi, l'important, c’est de m’assurer que ces gars-là, et que nous aussi, en tant qu'entraîneurs, on retire du plaisir à faire ce qu’on fait. Je pense que je veux autant gagner, mais pas à tout prix!

Le Rouge et Or inaugurera sa saison le 29 août. Il accueillera, pour l’occasion, l’équipe de McGill, rebaptisée Redbirds en janvier dernier.