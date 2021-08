Une augmentation des cas de COVID-19 plus précoce que l’été dernier

C’est ce qu’affirme la Dre Valérie Sales, de l’Hôpital Markham-Stouffville.

On a vraiment vu que ça commençait à augmenter de façon significative plutôt vers la fin août, début septembre , se rappelle-t-elle.

L'actuelle tendance à la hausse l’inquiète. Avec notre réouverture et un très bon taux de vaccination, on voit quand même une montée des cas. Ce qui veut dire que la plupart doivent être chez les personnes qui ne sont pas vaccinées , dit-elle.

La Dre Sales redoute les impacts potentiels des nouvelles infections sur les établissements de santé. Cependant, elle ne s’attend pas à des surcharges comme celles vécues lors des précédentes vagues de contamination.

C’est vraiment un gros problème quand on pense au [variant] Delta et au fait que ça pourrait empêcher une bonne rentrée en classe et un retour au travail si on ne prend pas quand même des mesures de base , prévient l’infectiologue.

À Ottawa, 12 nouveaux cas de la maladie se sont ajoutés au bilan des autorités de santé, samedi. La veille, 18 avaient été enregistrés, soit la plus forte augmentation quotidienne de cas depuis le 25 juin dernier.

Pour l’heure, 64 cas sont actifs, et la capitale fédérale compte trois hospitalisations, dont deux aux soins intensifs.

Au total, 27 862 cas de COVID-19 ont été enregistrés depuis le début de la crise sanitaire, et 593 décès attribuables à la maladie ont été signalés.

À l’échelle provinciale, 378 infections s’ajoutent, la plus importante progression journalière du virus depuis le 16 juin dernier. Le nombre de cas actifs, tout comme les hospitalisations, est à la hausse.

Le passeport vaccinal, la clé selon la Dre Sales

La Dre Sales estime qu’il est important de réduire la propagation du virus pour éviter que des gens qui ont essayé de se protéger [en se faisant vacciner] se retrouvent à tomber malades .

Il y a des gens qui vont être vaccinés, mais qui ont des problèmes avec leur système immunitaire ou sont sous chimiothérapie ou sont âgés , explique-t-elle.

La Dre Valérie Sales, infectiologue à l'Hôpital de Markham-Stouffville (archives) Photo : Avec l'autorisation de Dre Valérie Sales

Je crois qu’un passeport vaccinal pourrait être la clé pour conserver les commerces ouverts le plus longtemps possible si on se retrouvait dans une situation difficile. Une citation de :La Dre Valérie Sales, infectiologue à l’Hôpital Markham-Stouffville

L’infectiologue croit par ailleurs que les personnes non vaccinées atteintes de la maladie risquent d’être plus nombreuses dans les hôpitaux, et d'ainsi créer une charge plus lourde pour les établissements de soins.

À cela pourraient s’ajouter d’autres maladies respiratoires comme l’influenza cet automne.

Pour éviter d'aggraver la situation, la Dre Sales mise sur la prudence. C’est vraiment de ne pas déconfiner plus que ce qu’on fait en phase 3.

La Dre Sales insiste aussi sur l’adaptation des restrictions à la situation épidémiologique. Elle prévient cependant qu’il faut éviter les changements fréquents de mesures en place.

D’avoir un passeport vaccinal, ça pourrait nous aider à ne pas fermer les commerces quand on a une hausse des cas , maintient également l'infectiologue de l’Hôpital Markham-Stouffville.

