Partenariat entre Eldorado Gold Québec et l’AFAT

L’AFAT supervise, depuis le 6 août, la plantation de 13 000 arbres sur huit hectares de plantation dans les secteurs de Val-d’Or et Barraute. Les territoires ont été choisis selon leur proximité avec les projets d’exploration d’Eldorado Gold Québec. La société s’engage à planter 65 000 arbres sur une période de cinq ans.

En faisant la plantation d’arbres massive, on vient protéger notre biodiversité et aussi, on va travailler beaucoup avec l’AFAT au niveau de l’éducation et de la sensibilisation dans les écoles , explique Sylvain Lortie, surintendant principal pour Eldorado Gold Québec. La société d’exploration et de développement minier a, entre autres, comme objectif d’atteindre la carboneutralité dans leurs activités d’exploration de la mine Lamaque, située à Val-d'Or, d’ici 2025.

Le Plan d’équilibre énergétique et écologique vise plusieurs objectifs. Le premier c’est évidemment de limiter notre empreinte environnementale et de développer une bonne collaboration et de laisser un héritage positif auprès de nos parties prenantes. Mais aussi de compenser nos gaz à effet de serre pour tous nos travaux d’explorations , décrit M. Lortie.

L’annonce de ce partenariat est complémentaire à d’autres initiatives pour atteindre les objectifs du Plan. Il s’agit de la première année d’activités du Plan quinquennal.