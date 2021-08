Une nouvelle salle de souper-spectacle à Rivière-au-Tonnerre

Dans ce bâtiment acquis par Voyages Coste, une coopérative de tourisme équitable qui réunit les différents acteurs touristiques de la Basse-Côte-Nord, les visiteurs pourront se louer une chambre, manger et assister à des soupers-spectacles qui mélangeront les saveurs et les chansons typiques de la Côte-Nord, explique Carolyne Jomphe.

On a une chef formidable qui prépare des fruits de mer. C'est absolument délicieux tellement que cette semaine, on a fait plusieurs soupers et elle a toujours des ovations , se réjouit la chanteuse.

Carolyne Jomphe est originaire de Havre-Saint-Pierre et explique que la Côte-Nord est une des ses principales sources d'inspiration (archives). Photo : Radio-Canada / Kim Bergeron

Les soupers de fruits de mer seront accompagnés des compositions de l'artiste.

Ma première inspiration, c'est mon coin de pays. J'ai beaucoup écrit de chansons qui parlent de toutes les différentes facettes de la Côte-Nord. Une citation de :Carolyne Jomphe, auteure-compositrice-interprète

Carolyne Jomphe soutient qu'elle trouvait important qu'une salle de spectacle voit le jour à Rivière-au-Tonnerre. Selon elle, les infrastructures touristiques entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre n'étaient plus suffisantes dans les deux dernières années en raison du nombre grandissant de touristes.

Actuellement, la salle de spectacle Carolyne-Jomphe peut accueillir 36 places en raison des mesures sanitaires. Normalement, la salle peut accueillir jusqu'à 50 personnes.

Carolyne Jomphe aimerait éventuellement organiser un festival sur ce site. Des véhicules récréatifs pourraient également se stationner pour la nuit.