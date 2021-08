Les Américains pleinement vaccinés autorisés à entrer au Canada par voie terrestre

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Les Américains entièrement vaccinés peuvent à nouveau franchir la frontière canadienne pour des raisons non essentielles depuis lundi matin. Les touristes qui veulent entrer au pays doivent également prouver qu’ils ne sont pas atteints de la COVID-19.

Pour franchir les frontières canadiennes et éviter de subir une quarantaine de 14 jours à leur entrée au pays, les voyageurs américains doivent avoir reçu leur deuxième dose d'un vaccin approuvé par Santé Canada au moins deux semaines avant leur arrivée. Denis Vinette, vice-président de la Direction des voyageurs de l’Agence des services frontaliers du Canada, affirme que l’organisation a beaucoup appris lorsque les citoyens canadiens adéquatement vaccinés ont été autorisés à revenir au pays, le mois dernier. Nous avons constaté que de nombreux voyageurs pensaient à tort avoir rempli toutes les exigences de vaccination , explique-t-il. Primo, 14 jours ne s’étaient pas écoulés depuis qu’ils avaient reçu leur deuxième dose. Secundo, de nombreuses personnes ayant obtenu un autre vaccin que ceux de Santé Canada pensaient être exemptées des exigences de quarantaine. Santé Canada a autorisé quatre vaccins au pays, soit ceux de Pfizer-BioNTech, de Moderna, d'Oxford-AstraZeneca et de Johnson & Johnson à dose unique. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers Je m’attends à la même chose, mais comme les vaccins administrés aux États-Unis sont approuvés par les autorités canadiennes, je m’attends à ce que soit un problème moins important , prédit-il. Qui plus est, les voyageurs qui souhaitent entrer au Canada doivent fournir les résultats d’un test de dépistage de la COVID-19 négatif effectué dans les 72 heures précédant leur arrivée. Ils pourraient également être choisis au hasard pour subir un test administré par le gouvernement dès leur passage à la frontière. Si un test de dépistage se révélait positif, le voyageur concerné devrait retourner aux États-Unis ou observer une quarantaine de 14 jours. Rappelons que les voyageurs canadiens ne pourront pas pour leur part franchir la frontière terrestre vers les États-Unis avant au moins le 21 août. Ils peuvent toutefois s’y rendre par avion depuis le début de la pandémie. Quatrième vague Cette réouverture coïncide avec une montée en flèche des infections à la COVID-19 et des hospitalisations imputables à la maladie au sud de la frontière en raison du variant Delta, hautement contagieux. Pour la première fois depuis février, les États-Unis enregistrent en moyenne plus de 100 000 nouveaux cas par jour. Des ambulanciers transportent un homme infecté par la COVID-19 dans un hôpital en Floride. Photo : Reuters / Marco Bello Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), près de quatre fois plus d’Américains sont maintenant hospitalisés en raison de la COVID-19 qu’au mois de juin. Selon Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l’ UQAMUniversité du Québec à Montréal et spécialiste en virologie, il faut cependant bien contextualiser les données à l'échelle de tous les États-Unis. Ce qui est rassurant, c’est que les grosses augmentations d’infections aux États-Unis sont particulièrement dans le Midwest et dans le sud , et non dans les États limitrophes avec le Canada, note-t-il. C'est la Floride qui recense le plus grand nombre de nouvelles infections, suivie du Texas. Il y a des possibilités qu’il y ait des cas d’infections nouvelles, mais je ne crois pas que ça devrait contribuer excessivement à l’augmentation qu’on voit en ce moment au Canada. Une citation de :Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l’ UQAM Université du Québec à Montréal et spécialiste en virologie Les autorités sanitaires devront néanmoins faire preuve de vigilance, croit M. Barbeau, mais les restrictions imposées aux voyageurs terrestres sont assez sévères pour éviter le pire. Le Canada demeure quand même dans une position favorable, non seulement en termes de cas d’infections, mais en ce moment, au niveau de la vaccination, on a quand même une couverture très élevée , fait-il aussi valoir. Des touristes non vaccinés par la voie des airs Ce n’est pas qu’à la frontière terrestre que les restrictions ont changé. Les voyageurs non vaccinés qui entrent au Canada par voie aérienne ne doivent plus passer les trois premiers jours de leur quarantaine dans un hôtel désigné par le gouvernement. Ils sont cependant dans l’obligation de rester en quarantaine pendant 14 jours, de présenter un test de dépistage négatif valide obtenu dans les 72 heures précédant leur arrivée, puis deux autres, aux premier et huitième jours suivant leur entrée au pays. Les voyageurs américains vaccinés ou non peuvent arriver au pays par avion, mais ils doivent se soumettre à plusieurs exigences (archives). Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes Quant aux enfants non vaccinés de moins de 12 ans, ils n’auront plus à faire une quarantaine de 14 jours s’ils sont accompagnés de parents entièrement vaccinés. Ils pourront donc se déplacer avec leurs parents, mais devront éviter des lieux tels les camps de vacances ou les garderies pendant les 14 jours suivant leur arrivée. Ils devront également se soumettre aux tests de dépistage du premier et du huitième jour. Réouverture progressive Ottawa prévoit par ailleurs rouvrir les frontières du Canada aux voyageurs entièrement vaccinés de tous les pays le 7 septembre. Selon la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de l’Agence de la santé publique du Canada, cette date pourrait être modifiée si la situation sanitaire se détériorait. Nous adoptons une approche prudente et progressive de la réouverture de la frontière , a déclaré Mme Tam jeudi. Si nous constatons des inquiétudes importantes, nous pourrons bien sûr nous adapter en conséquence. Les voyageurs vaccinés sont cependant considérés comme présentant un faible risque, a-t-elle ajouté. À lire aussi : Le variant Delta domine désormais aux États-Unis, selon les CDC

