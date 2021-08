Les Roughriders remportent leur premier match de la saison

Les Roughriders de la Saskatchewan ont remporté 33 à 29 contre les Lions de la Colombie-Britannique pour leur premier match depuis le début de la pandémie. Plus que la victoire sur le terrain, pour les joueurs c’est un retour longtemps attendu.

C’était le premier match en 21 mois pour l'entraîneur Craig Dickenson alors que la pandémie avait annulé la saison 2020 et menaçait de faire de même pour celle de 2021.

Malgré une saison de 14 matchs, plus de 33 000 spectateurs étaient dans les gradins vendredi soir.

L’émotion d’être là, à nouveau, sentir les partisans, je suis devenu émotif lors de l’hymne national. On a attendu longtemps pour ça , raconte l’entraîneur.

L’attente aura été de 628 jours. Cela représente un temps considérable entre les paiements de salaire, surtout pour les joueurs qui tentent de vivre de leur activité au sein de la Ligue canadienne de football.

J’ai commencé à pleurer dans le tunnel alors que je courais vers le terrain et on pouvait entendre la foule. C’était une de ces montagnes russes d’émotions, parce que vous êtes excité et vous devez jouer contre des types qui veulent votre tête , explique le quart-arrière Cody Fajardo.

La victoire a aussi un goût particulier dans ce contexte.

Penser à ce premier match et être capable de le gagner devant un stade Mosaic complet c’est vraiment spécial pour moi, et maintenant que j’y pense c’est dans les cinq meilleurs de ma carrière, c’est sûr , reconnaît Cody Fajardo.

Ce match était l’un des plus grands rassemblements en Saskatchewan depuis le début de la pandémie.