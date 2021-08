20 ans après la mort d’Aaliyah, sa musique arrive enfin sur Spotify

Depuis la mort tragique de la chanteuse de R&B dans un écrasement d’avion alors qu’elle n’avait que 22 ans, le 25 août 2001, seul son premier album, Age Ain’t Nothing but a Number (1994), était offert sur les plateformes de diffusion.

Grâce à une entente entre Blackground Records et l’entreprise de distribution Empire, le catalogue complet de l’artiste fera son entrée sur Spotify, Apple Music et compagnie dans les mois à venir.

Spotify a également confirmé la nouvelle sur Twitter, en dévoilant le calendrier des sorties d’albums d’Aaliyah. Son deuxième opus, One in a Million, sera ajouté sur la plateforme le 20 août. Le 3 septembre suivra la bande originale du film Romeo Must Die (2000), dans laquelle la chanteuse tenait un rôle aux côtés de Jet Li.

Le 10 septembre, le troisième et dernier album de la chanteuse, Aaliyah (2001), y sera ajouté, suivi de deux compilations en octobre, I Care 4 U et Ultimate Aaliyah.

L’entente entre Blackground Records et Empire prévoit aussi la sortie sur les plateformes de diffusion d’albums de Timbaland & Magoo, Tank, Toni Braxton et JoJo.

Une saga complexe

Après la mort d’Aaliyah en 2001, sa succession – gérée par sa mère, Diane, et son frère, Rashad – s’est retrouvée empêtrée dans une bataille entourant sa musique. Le conflit a duré près de deux décennies. Au cœur des débats se trouvait un désaccord entre Aaliyah LLC, représentée par la succession, et Barry Hankerson, oncle et ancien gérant d’Aaliyah, sur le meilleur moment et les meilleures modalités pour sortir le catalogue.

Hankerson et Blackground Records, étiquette qu’il a cofondée en 1993, détiennent les droits sur la majorité des titres d’Aaliyah. Paul LiCalsi, l’avocat de la succession d’Aaliyah, a tenté d’expliquer l’imbroglio entre les membres de la famille dans une déclaration envoyée au site spécialisé Complex jeudi dernier.

À part son premier album, la quasi-totalité de son catalogue, y compris plusieurs chansons jamais dévoilées, a été gardé du public de façon inexplicable par Blackground Records, a-t-il écrit. La succession d’Aaliyah a toujours été prête à partager l’héritage musical d’Aaliyah avec le monde, mais s’est heurtée à des conflits et à un flagrant manque de transparence.

De son côté, Barry Hankerson a affirmé à Billboard qu’il attendait simplement de trouver le partenariat idéal pour partager la musique de sa nièce. Nous voulions nous assurer d’être avec les bonnes personnes , et nous donner le temps nécessaire pour faire différentes choses.

Un album posthume à venir?

En plus de se retrouver sur les plateformes de diffusion, le catalogue d’Aaliyah sera réendisqué. Les précommandes pour les versions physiques de ses albums sont ouvertes sur le site de Blackground Records.

Selon Complex, un album posthume d’Aaliyah serait également en préparation. Bien qu’il n’ait annoncé aucune date de sortie, Hankerson affirme être en possession de nouvelles chansons, notamment des collaborations avec Drake, Future, Chris Brown, Snoop Dogg et Ne-Yo.