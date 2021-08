Nombre record d’appels d’urgence concernant des surdoses d'opioïdes à Toronto

Et du vendredi 30 juillet au mardi 3 août, les services d’urgence ont répondu à 172 appels du genre au total.

Les drogues qui sont vendues dans la rue sont de plus en plus imprévisibles, selon la médecin hygiéniste adjointe de Toronto, la Dre Rita Shahin. L’approvisionnement de drogues [est] toxique, dans la rue. Plusieurs systèmes en place - comme les centres d’injections supervisées, par exemple - aident à un certain point, mais ne s’attaquent pas au fond du problème , explique-t-elle.

Rhiannon Thomas, la coordonnatrice du Centre communautaire de santé de South Riverdale, explique que les travailleurs de la santé des centres de consommation supervisée peuvent analyser certains lots de drogues qui pourraient être dangereux. Cependant, dit-elle, une bonne proportion de ces lots est consommée malgré tout.

De son côté, la Dre Shahin affirme que le Conseil de santé de la Ville fait pression pour reconsidérer la criminalisation des drogues dures. Selon elle, ceci pourra ensuite aider à réduire la présence des drogues contaminées.

Avec les informations de CBC