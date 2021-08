Levées de certaines restrictions au Manitoba, des commerces hésitent à suivre

Depuis samedi, les commerces au détail, les salons de coiffure, les centres de sports ne sont plus sujets aux restrictions sanitaires au Manitoba alors que les masques ne sont plus obligatoires dans les lieux publics intérieurs. Les restaurants et les cinémas n’ont plus à contrôler le statut vaccinal de leur client. Toutefois certains commerçants veulent continuer avec les anciennes restrictions.

Certains propriétaires de commerce comptent néanmoins continuer de demander le port du masque en intérieur.

Plusieurs de nos clients avec qui on a parlé ne se sentent pas à l’aise pour l’instant de venir sans masque. On les soutient et on partage leur sentiment , explique le copropriétaire du salon de coiffure Hive Hair Co. dans le village Osborne à Winnipeg, Charles Garinger.

Il ajoute que la proximité au sein du salon entre les clients et le personnel pourrait poser problème sans masque.

Il va inévitablement y avoir une quatrième vague et on ne veut pas faire partie du problème , précise-t-il.

D’autres lieux comme One Family Fitness à Saint-Vital ont également choisi de continuer à demander le port du masque.

Le centre de sport continuera également à accueillir que 50 % de sa capacité pour maintenir la distanciation sociale même si ce n’est plus obligatoire, explique le directeur Dino Camire.

On veut avoir une approche par phase. On va conserver les masques, rester à 50 %, réduire la distanciation à deux mètres et de là on verra où ça va , dit-il.

Les restaurants de leur côté continuent d’avoir quelques restrictions. Les clients sont en effet tenus de rester à leur table et de ne pas se mélanger avec d’autres.

Au Ruby West, dans le quartier de Wolseley, on compte aussi y conserver le port du masque lorsque les clients ne sont pas assis.

On va tenter de garder le cap et on va continuer avec les précautions et les protocoles qu’on a en place depuis des mois et qui nous ont bien servis , précise la copropriétaire Rachael King.

Ces propriétaires de commerce s’inquiètent que la province mette sur leurs épaules la responsabilité d’assurer la sécurité sanitaire.

Plusieurs épidémiologistes et experts en maladies infectieuses se sont également exprimés en demandant que le port du masque en intérieur soit maintenu tant que le variant Delta n’est pas la souche dominante au Manitoba et que la santé publique ait une meilleure idée des risques d’une quatrième vague dans la province.