Le variant Delta cause des éclosions de cas de COVID-19 en Saskatchewan

Le ministère provincial de la Santé de la Saskatchewan a confirmé que ces éclosions concernent une école, un rassemblement privé et une éclosion communautaire généralisée dans le Nord. Le ministre n’a toutefois pas fourni davantage de détails.

Selon le ministre de la Santé Paul Merriman, il pourrait y avoir d'autres cas d'éclosion de cas en lien avec le variant delta.

D’autres éclosions ont été rapportées, impliquant des [variants d’intérêt], mais qui n'ont pas été identifiés comme le variant Delta , indique le ministre dans un communiqué.

Il ajoute qu’au vu des données disponibles les personnes vaccinées peuvent tout de même transmettre le variant Delta.

Tandis que le ministre indique que la population devrait encore considérer le port du masque lors des sorties à l’extérieur de leur domicile, la province n’a pas de plan destiné à réduire la transmission du variant Delta.

Le 11 juillet la province a mis fin à l’état d’urgence et aux restrictions sanitaires.

C’est un virus vraiment dangereux. Il est plus létal, il est plus contagieux, et il peut devenir hors de contrôle , affirme le président du think tank ACCESS Health International William Haseltine.

Selon lui, le gouvernement ne peut pas se reposer uniquement sur la vaccination pour limiter la propagation du variant Delta. Même s’il offre une certaine protection, ce n’est pas la barrière absolue que les gens espéraient , ajoute-t-il.

Le ministre de la Santé de son côté n’a pas précisé s’il prévoyait de réinstaurer le port du masque obligatoire ou s’il prévoyait une hausse de cas cet automne.

Il précise toutefois que le ministère de la Santé continue de suivre de près l’état de la situation sanitaire en Saskatchewan.