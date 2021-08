Calme plat au festival des Gaulois

Derrière les pancartes plantées dans les ballots de foin en bordure du rang 6, c’est le calme plat qui règne au festival des Gaulois, samedi matin.

Au programme de la journée : musique country, discours libertaire, animation et soirée autour d’un feu de camp.

L’événement rassemble en plein air plusieurs centaines de personnes opposées à ce qu’ils qualifient d’excès sanitaire. Le port du masque, la société confinée, la vaccination à tout crin, très peu pour eux - même si une légion d’experts assurent que ces mesures sauvent des vies.

Une affiche, à l'entrée du festival, demande d'observer la distanciation, le lavage des mains et ne pas faire de vidéos en direct sur les réseaux sociaux pour se conformer à l'ordre de la cour. Photo : Radio-Canada

Les policiers et la santé publique ont l’événement à l’oeil. Le maire de Saint-Georges, Claude Morin, assure que des agents infiltrés patrouillent dans le rassemblement. Il y a un policier au pied carré! indique l’élu de la plus importante ville de Beauce, une région durement touchée, et tout aussi durement blâmée, lors de la troisième vague de COVID, au printemps dernier.

La Sûreté du Québec n'a voulu donner aucun détail quant à ses opérations liées au festival.

Malgré la tranquillité qui règne sur place, le bruit qui entoure l’événement en dérange plusieurs.

Je trouve ça triste pour les Beaucerons , déplore le maire Morin. Encore une fois, on revient à l'avant-plan pour les mauvaises raisons.

Tout le monde est contre, c’est une folie. Une citation de :Claude Morin, maire de Saint-Georges

Tout se fait dans le respect

Plus tôt, cette semaine, un tribunal a forcé les organisateurs de l’événement à assurer le respect des mesures sanitaires sur le site et à laisser le champ libre aux policiers et aux employés du CISSS de Chaudière-Appalaches.

À l’extérieur du rassemblement, du moins, les festivaliers respectent les règles en place, assure le maire de Saint-Benoît-Labre, Eric Rouillard.

Le maire de Saint-Benoît-Labre, Eric Rouillard Photo : Radio-Canada / Olivier Bouchard

Après avoir parlé aux commerçants, le constat est positif , dit-il samedi matin. Les mesures sanitaires sont observées partout, tout se fait dans le respect.

Au marché du village, l’expérience des deux derniers jours abonde dans le même sens. Le propriétaire Hervé Paris assure que personne n’a enfreint les règles sanitaires dans son commerce depuis jeudi.

On nous a dit : ‘’ah! les gens vont rentrer dans ton magasin pas de masque, pas de mesures sanitaires’’ , indique le commerçant. Je vous dirais que c'est le contraire. Les gens entrent ici, ils se lavent les mains, ils prennent un masque. Ça se fait dans le plus grand respect.

Hervé Paris, propriétaire de l'épicerie de Saint-Benoît-Labre Photo : Radio-Canada / Olivier Bouchard

Même si le maire Rouillard souligne qu’un rassemblement ouvertement opposé aux mesures gouvernementales ne reflète pas la mentalité ni la philosophie de la Beauce, il croit que tout le monde a droit à son opinion.

Ce n'est peut-être pas l'événement touristique par excellence pour donner une bonne réputation, mais c'est un événement touristique pareil. Si les gens qui viennent découvrent le coin et qu’ils veulent revenir plus tard, ils seront les bienvenus. Une citation de :Eric Rouillard, maire de Saint-Benoît-Labre

De l'huile sur le feu

La santé publique recense, samedi matin, 1600 cas de COVID actifs dans l’ensemble du Québec, soit 0,02 % de la population. La santé publique autorise des rassemblements extérieurs de 15 000 personnes, à condition qu’un protocole sanitaire approuvé par la santé publique soit respecté au cours de l’événement.

Organisé un rassemblement semblable, c’est comme remettre de l’essence sur le feu et le feu n’est pas mort, on le sait! tonne le maire de Saint-Georges, Claude Morin. Quel message est-ce que ça envoie aux travailleurs et aux travailleuses de la santé, qui sont au front depuis un an et demi? Je ne comprends pas leur sens logique, qu’est-ce qu’ils cherchent à prouver?

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Qu’ils retournent chez eux et qu’ils aillent se faire vacciner, comme tout le monde! Une citation de :Claude Morin, maire de Saint-Georges

Le festival des Gaulois doit se poursuivre encore dimanche. Au moindre manquement, cependant, la santé publique, épaulée par la police, peut mettre fin aux rassemblements, ordre de la cour en poche.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier