Les Rendez-vous d’histoire de Québec s’éclatent sur le web

Même s’il est aujourd’hui possible de faire de petits rassemblements, l’organisation du festival a décidé d’opter pour les activités virtuelles. Au moment où on a dû prendre des décisions par rapport à notre festival, on était encore dans l'incertitude et on s'est dit, cette année, on va y aller 100 % numérique , explique la directrice générale et historienne Catherine Ferland.

Seule l'activité de clôture se tiendra en présentiel. Celle-ci rendra hommage à l'historien Jacques Lacoursière, décédé en juin dernier.

Les quatrièmes Rendez-vous d'histoire de Québec seront numériques cette année. L'ethnologue Joanie Roy donne la conférence «l'alimentation au fil du temps. Le jardin ancestral de La Grande Ferme» captée à Saint-Joachim. Photo : Capture d'écran / Les Rendez-vous d'histoire de Québec

En ayant plus de temps, l’équipe a pris le soin de tourner des capsules léchées. On s’est gâtés! On s’est vraiment éclatés. Les thèmes abordés sont larges et divers. Des conférences et des tables rondes aborderont, entre autres, la place des femmes dans la littérature historique pour la jeunesse, le métier de dessinateur de presse au tournant du 20e siècle et l'archéologie du boire bourgeois .

L’objectif des Rendez-vous d’histoire, depuis sa fondation, est de créer des rencontres entre les savoirs et le grand public.

Reconstruire le Château Frontenac

Pour la deuxième fois, Les Rendez-vous d’histoire explorent les possibilités offertes par le jeu vidéo Minecraft. L'activité immersive historique Minecraft Aventure Château Frontenac 1892 propose de plonger dans le Vieux-Québec de l'époque. L’historien Samuel Venière a travaillé en collaboration avec Maelstrom créatif pour développer un jeu historiquement précis et amusant.

Une carte téléchargeable permet de s'amuser à construire le Château Frontenac dans le jeu Minecraft. Photo : Capture d'écran / Les Rendez-vous d'histoire de Québec

[Le joueur] doit explorer la ville, explorer la carte comme elle était autrefois. Elle est très différente de ce qu'elle est aujourd'hui , explique Samuel Venière. Il doit accomplir plusieurs quêtes, recueillir des matériaux, prendre connaissance des bâtiments qui ont disparu aujourd'hui, mais qui étaient là autrefois. Et ultimement, reconstruire l'emblématique Château Frontenac.

La carte à télécharger sera en ligne sur le site web des Rendez-vous d’histoire dès le 11 août. Elle restera disponible, même après la fin du festival.