Le Fulmar fait escale à Caraquet pour renforcer les liens de la France avec l’Acadie

Le patrouilleur de service public Fulmar, un bâtiment de Force d’action navale de la Marine nationale française, est ancré au port de Caraquet depuis vendredi. Cette escale a notamment pour objectifs de renforcer les liens de la France avec l’Acadie et de développer de nouveaux partenariats économiques

Basé à Saint-Pierre-et-Miquelon, le Fulmar compte onze membres d’équipage et est commandé par le lieutenant de vaisseau, Marc Duvoux, depuis septembre 2020.

Une trentaine de bateaux de plaisance et de pêche a accompagné le Fulmar, vendredi, lors de son arrivée.

La mairie de Caraquet a également déployé un drone pour faire des images aériennes.

Plusieurs activités prévues

En fin d’après-midi samedi, une cérémonie d’accueil officiel aura lieu au port de Caraquet.

Le ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, le maire de Caraquet Bernard Thériault, la présidente de la Société Nationale de l’Acadie Louise Imbeault et le Consul général de France dans les Provinces atlantiques Johan Schitterer seront sur place.

Le Fulmar, très souvent, plusieurs fois par an, organise des exercices avec la Royal Canadian force, avec les garde-côtes justement, pour intervenir en cas de difficulté de pêcheur ou de navire autour de l’archipel de Saint-Pierre , explique Johan Schitterer.

Le Fulmar a effectué deux exercices de sauvetage en mer avec la Royal Canadian Air Force, vendredi, avant son arrivée à Caraquet. Photo : Avec la gracieuseté de la Ville de Caraquet

C’est un environnement extrêmement important pour la France, le Canada Atlantique, et le Fulmar a voulu rendre hommage aussi à nos amis et voisins acadiens en venant à Caraquet pour y rencontrer aussi toute une série de partenaires , ajoute Johan Schitterer.

Le public est admis par petit groupe à bord du navire, samedi entre 13 h 30 à 16 h 30 et dimanche entre 13 h 30 à 17 h 30. Le port du masque est obligatoire.

L’équipage du Fulmar visitera pour sa part le village acadien et la distillerie Fils du Roy dimanche, lors de son escale dans la Péninsule acadienne.

Les marins, ce matin, étaient au marché et en ville, et ont pu rencontrer la population. C’est, je pense, les échanges France-Acadie à son meilleur , déclare Bernard Thériault.

Une escale symbolique

Johan Schitterer précise qu’il est de moins en moins fréquent de voir des navires de la flotte française faire des démonstrations de ce type dans le monde, notamment en raison des normes de sécurités liées au terrorisme international.

Le Fulmar compte onze membres d’équipage. Photo : Facebook (@Fulmar Spm)

Par ailleurs, la flotte française, comme les grandes flottes dans le monde, est très prise sur les terres d’opération, sur tous les océans et toutes les mers, 24 h sur 24 , ajoute-t-il. Ce qui renforce encore plus tout l’aspect symbolique de ce déplacement du Fulmar de Saint-Pierre-et-Miquelon à Caraquet, parce qu’en fait c’est tout simplement quelque chose qui ne se fait quasiment plus.

Même son de cloche pour le maire de la ville de Caraquet. C’est pour nous un retour à des relations cordiales qu’on avait l’habitude d’avoir à Caraquet, et l’on veut donc repartir ces relations franco-acadiennes , dit Bernard Thériault.

Le navire quittera Caraquet le 9 août en début d’après-midi.

Avec des informations de Pascale Savoie-Brideau et de l’émission l’Heure de pointe