COVID-19 : avec 378 nouveaux cas, l'Ontario rapporte son plus lourd bilan depuis mi-juin

L’Ontario rapporte 378 nouvelles infections à la COVID-19 samedi, soit la plus grosse progression journalière du virus depuis le 16 juin dernier.

Localement, le bureau de santé publique de Toronto est celui qui recense le plus de nouveaux cas (94) suivi de celui de York (62), de Peel (32) et de Hamilton (30).

Santé publique Ontario fait également état de 191 nouvelles guérisons et de 9 décès supplémentaires, portant le bilan à 9401 morts liées au virus dans la province depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas actifs, lui, continue d’augmenter, suivant la tendance des derniers jours. Il s’établit désormais à 2057, soit 178 de plus que la veille.

Les hospitalisations sont aussi à la hausse. On compte 167 patients atteints de la COVID-19 dans les hôpitaux ontariens ce samedi, soit 23 de plus qu’hier, et 111 d’entre eux sont admis dans des unités de soins intensifs.

Ce sont 20 858 tests de dépistages qui ont été réalisés au cours des dernières 24 h.

La campagne de vaccination se poursuit, bien que toujours au ralenti.

En date de 20 h hier, 19 825 240 doses du vaccin COVID-19 ont été administrées, dont 61 041 doses administrées hier , a tweeté samedi matin la ministre de la Santé, Christine Elliott.

Selon les données de la province, 72,75 % des adultes ontariens ont désormais reçu deux doses de vaccin.